Migranti | giro di vite di Salvini sull' asilo | circolare ai prefetti

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini: “Con meno ong in giro muore meno gente” “Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo” scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le “motivazioni tecnico-legali”. Intanto la Commissione europea dichiara: […] L'articolo Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. ...

Ue - accordo su Migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

LATINA - ARRESTATI SEI GESTORI CENTRI Migranti : TRUFFA E MALTRATTAMENTI/ Ultime notizie - giro da 4 milioni : LATINA, ARRESTATI sei GESTORI CENTRI MIGRANTI: TRUFFA e MALTRATTAMENTI. Ultime notizie, "gravi e sistematiche" violazioni nell'esecuzione degli obblighi assunti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:28:00 GMT)