Migranti | ex deputato Udc arrestato | “I soldi per l’accoglienza usati per comprare

Migranti - arrestato ex deputato Udc già condannato per concorso esterno : “Prestanome per gestire accoglienza” : Nel 2005 aveva pattaggiato una condanna a diciotto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. E visto che era un condannato per fatti di mafia avrebbe dovuto comunicare tutte le sue variazioni patrimoniali. Per questo motivo l’ex deputato dell’Udc, Onofrio Fratello, aveva intestato ad alcuni prestanome le sue cooperative che si occupavano dell’accoglienza dei Migranti. Almeno secondo i carabinieri del comando ...

Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – L’ex deputato regionale all’Ars Onofrio Fratello, detto Norino, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale di Trapani con l’accusa di avere creato una rete di intestatari fittizi per gestire cooperative per l’accoglienza di Migranti. I militari, guidati dal Comandante provinciale di Trapani, colonnello Stefano Russo, stanno eseguendo un ordinanza di misura ...

Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello (2) : (AdnKronos) – I Carabinieri hanno anche documentato una serie di manovre illecite attuate da Fratello con la complicità di due persone a lui vicine ‘ anch’essi tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari – “finalizzate ad alienare beni e servizi di una società sportiva di sua proprietà, dichiarata fallita nel 2015 ad altra società da lui costituita ed intestata ad uno dei complici con l’esclusiva ...

Fico rimprovera un deputato di FdI e difende i Migranti : “Non fanno la pacchia” : Un parlamentare di FdI durante il question time di oggi alla Camera parla di "fine della pacchia per i migranti", riprendendo l'espressione coniata da Salvini. E il presidente della Camera lo invita a "utilizzare un linguaggio più consono".Continua a leggere

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

USA - BIMBI Migranti CHIUSI IN GABBIA/ Video - pugno duro Trump in Messico : l'accusa del deputato Peter Welch : BIMBI CHIUSI in GABBIA al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Migranti - il pianto disperato dei bimbi separati dai genitori negli Usa. Un deputato : «Ho visto gabbie piene di bambini» : «Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione». Peter Welch, deputato del Vermont, è uno dei parlamentari americani che ha visitato la struttura...