Migranti | Delrio contro il governo | “Aggressioni e intimidazioni a Ong portano solamente

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, ha incontrato i rappresentanti della Ong Open Arms che denunciano irregolarità in mare da parte della Guardia costiera libica: "La guerra ai trafficanti di vite umane si fa a terra e non certo in mare dove il soccorso non è derogabile. L’aggressione continua basata su nessun fatto e lealle Ong hanno come unico risultato più morti e non meno partenze".