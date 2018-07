Migranti | commissaria di Strasburgo ai diritti umani | “Ong siano libere di usare i porti”

Non solo Migranti - spunta la super-Troika per «commissariare» i Paesi che sgarrano : Lo spettro Troika si aggira per l'Europa e, soprattutto, sull'Italia. Mentre l'attenzione di tutti era concentrata sul tema dei migranti, ma nella seconda e conclusiva giornata del Consiglio Ue si sono svolti negoziati tra i Ventotto anche su altre questioni importanti: dalla riforma dell'eurozona alle sanzioni alla Russia, per concludere con la partita della Brexit.Prima di partire per Bruxelles, Angela Merkel era stata chiara: la riforma ...