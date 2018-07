Migranti | Cgil | con circolare Salvini accanimento contro più deboli

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Siamo di fronte ad un vero e propriole persone più. Laemessa dal Ministro dell’Interno cerca di fatto di limitare la concessione del permesso di soggiorno quando, come prescrive la legge in vigore, ricorrono particolari motivi di carattere umanitario. Un tentativo che conferma la disumanità già dimostrata da questo Governo sul tema immigrazione”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale dellaGiuseppe Massafra.“Si è cominciato impedendo l’attracco di navi impegnate nel soccorso umanitario e respingendo le persone salvate dai naufragi – ricorda Massafra – e ora si restringono gli spazi di azione delle Commissioni e delle Sezioni territoriali nel riconoscere il permesso per motivi umanitari”. Il dirigente sindacale sottolinea che nella...