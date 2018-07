Migranti | arriva la direttiva-Salvini | stretta sulla protezione umanitaria

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 Migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

Migranti : nave Open Arms con 60 a bordo arrivata a Barcellona : E' giunta al porto di Barcellona la nave Open Arms con 60 Migranti salvati il 30 giugno al largo della Libia. "Benvenuti a casa", ha scritto Open Arms su Twitter. Un dispositivo di accoglienza simile a quello che ha atteso la nave Aquarius a Valencia è stato predisposto dal Comune della città catalana, dalla Generalitat e dalla Croce Rossa.

La diversità di Ventotene - il sindaco 'Ancora pronti ad accogliere i Migranti - ma anche qui è arrivato il vento di destra' : Tradurre il Manifesto di ventotene nelle lingue africane più diffuse. MettereThomas Sankara, il leader rivoluzionario burkinabè, nello stesso Pantheon di Spinelli, Rossi e Colorni. anche se soffia un ...

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Per arrivare oltre confine si pagavano 3mila euro a testa. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere, a vario titolo ritenute responsabili di associazio

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine (2) : (AdnKronos) - Grazie a loro così i clandestini in contatto con Rexhepi riuscirono a varcare il confine, viaggiando nascosti all’interno di un’auto con i vetri oscurati, condotta dalla donna. "Tale circostanza ha costituito il presupposto per Driton Rexhepi e Ibrahim Latifi di entrare stabilmente all

Bruxelles - arriva l’accordo sui Migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

Migranti - l'accordo arriva all'alba. Conte esulta : ora l'Italia non è più sola : I leader europei hanno discusso e litigato per oltre 18 ore. l'Italia ha minacciato il veto e ha paralizzato i lavori del Consiglio pur di andare a risultato. Ma all'alba il premier Giuseppe Conte ...

Ue - c'è l'accordo sui Migranti tra i 28 Stati. Conte : "Chi arriva in Italia arriva nell'Ue" : Alla fine i 28 Paesi dell'Unione europea trovano l'accordo sui temi all'ordine del giorno, a partire da quello più caldo sull'immigrazione. L'annuncio, dopo 13 ore e mezzo di lavori serrati, arriva dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Alle 4.30 di notte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte esulta: "Da oggi l'Italia non è più sola. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale". Nel documento finale ...

Ue - Conte blocca il documento : "Prima l'ok sui Migranti". Poi arriva l'intesa con Macron : Giuseppe Conte punta i piedi e non fa andare avanti la prima parte del documento conclusivo del vertice europeo. E alle 19, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto non è un bluff", fanno trapelare fonti italiane mentre i lavori sono appesi al palo. "L'Italia ...