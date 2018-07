Migranti | appello Rolling Stone | ' Noi non stiamo con Salvini'

Migranti : Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti - sabato magliette rosse : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire al

Migranti - l'appello di padre Zanotelli 'Rompiamo il silenzio sull'Africa' : È inaccettabile il silenzio sull'Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l'Europa. È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che ...

Migranti - appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti italiani : ... retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l'Europa.È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una ...

Migranti - appello Marina libica : 'Italia ci dia subito altri mezzi' : Il Capo di Stato maggiore della Marina libica, l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

Migranti - appello della Marina libica : "Italia ci dia subito altri mezzi" : Il Capo di Stato maggiore della Marina libica, l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

Appello pro-Migranti alla maturità. Lega : "Pressioni da prof che fa saluto comunista" : Gli studenti del liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza durante la prima prova dell'esame di maturità avevano consegnato un "Appello" diretto a Mattarella, Conte e Salvini. Un messaggio contro le politiche sui migranti del governo giallo-verde. La loro iniziativa ha scatenato a Faenza una nuvola di polemiche con la Lega sulle barricate.Nel testo, secondo quanto riportato anche da Michele Serra su Repubblica, c'era scritto: "Io ...

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

Migranti : appello a Guardia Costiera - garantisca soccorsi Ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - l’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

Migranti - Salvini : «All'appello di Toscani ha risposto il team rosiconi» : «Il signor Toscani lancia l'appello e gli rispondono nell'ordine: Martina, Calenda, Bonino, Delrio e Gentiloni. Non è uno scherzo! #teamrosiconi». Così in un Tweet il ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - dalla Libia l'appello all'Italia : "Fermi le Ong" : "Quando vedono le navi delle ong, i Migranti che abbiamo appena imbarcato si rituffano in mare, anche se non sanno nuotare; questa storia deve finire": a parlare con l'agenzia 'Dire' è il colonnello Abu...

Appello dei dipendenti Microsoft per i bimbi Migranti in gabbia : Uno spettacolo indegno che ha sconvolto il mondo e di cui i lavoratori dell'azienda fondata da Bill Gates 'non vogliono essere complici'. 'Crediamo che l'azienda debba prendere una posizione etica e ...

AQUARIUS - Migranti A VALENCIA/ Video - MSF contro Salvini : appello Papa - “necessaria migrazione sicura” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:17:00 GMT)