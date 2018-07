Migranti | 42 milioni spostati dall’accoglienza ai rimpatri 

Migranti - circolare ai prefetti : «Stretta sui permessi di soggiorno». Spostati 42 milioni da accoglienza a rimpatri : Giro di vite sul diritto d’asilo. E il ministro dell’Interno Salvini annuncia: «42 milioni Spostati dall’accoglienza ai rimpatri»

Migranti - per Matteo Salvini tour estivo in paesi Nord Africa : “42 milioni da accoglienza a rimpatri” : Una serie di missioni nei paesi del Nord Africa per poter interloquire con tutti gli stati coinvolti nella gestione del flusso dei Migranti: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini comunicando, inoltre, di aver deciso di spostare 42 milioni di euro destinati all'accoglienza per i rimpatri regolari.Continua a leggere

Non ha sgomberato i Migranti : ora lo Stato risarcirà 28 milioni : Non aveva adottato misure preventive contro l'occupazione e, una volta avvenuta, non l'aveva repressa. Così, ora, lo Stato è Stato condannato a un risarcimento di circa 28 milioni di euro, a favore del proprietario di un edificio in cui vivevano abusivamente decine di famiglie.La sentenza del tribunale civile di Roma riguarda l'ex fabbrica Fiorucci, un'area di 19mila metri quadri, situata nel quartiere Tor Sapienza e oggi sede di una galleria ...

Migranti - Salvini chiude i rubinetti alle coop : spostati 42 milioni dall'accoglienza ai rimpatri : Matteo Salvini chiude i rubinetti ai fan dell'accoglienza. Ben 42 milioni di euro dei fondi per l'immigrazione sono stati, infatti, spostati, dalla voce "accoglienza" alla voce "rimpatri". Una mossa che serve, da una parte, ad affamare le cooperative rosse e i buonisti che negli ultimi anni hanno lucrato sull'accoglienza degli immigrati in Italia. "Quello che era un business che faceva arricchire pochi sulle spalle di molti - ha annunciato il ...

Migranti - dall'Italia alla Libia 10 motovedette - 2 navi e 1 - 4 milioni in due anni : L'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di Finanza. È quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri ...

LATINA - ARRESTATI SEI GESTORI CENTRI Migranti : TRUFFA E MALTRATTAMENTI/ Ultime notizie - giro da 4 milioni : LATINA, ARRESTATI sei GESTORI CENTRI MIGRANTI: TRUFFA e MALTRATTAMENTI. Ultime notizie, "gravi e sistematiche" violazioni nell'esecuzione degli obblighi assunti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:28:00 GMT)

Lanciano una colletta su Facebook per i Migranti - in 4 giorni raccolgono 8 milioni di dollari : Si tratta della colletta più alta da quando Facebook ha lanciato questo tipo di iniziativa e gli aiuti sono arrivati da ogni parte del mondo. I responsabili sono molto felici ma hanno ammesso: 'Siamo ...

Migranti : Unhcr - 68 - 5 milioni in fuga nel 2017 - record : Nel 2017 il numero di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. Nel suo rapporto annuale Global Trends, pubblicato oggi, l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni ...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2017 68 - 5 milioni di sfollati nel mondo - : Il numero di persone costrette a lasciare le loro case a causa di guerre, violenze, persecuzioni ha segnato un nuovo record per il quinto anno consecutivo. La cifra, spiega l'agenzia delle Nazioni ...

Migranti - in fuga 68 - 5 milioni : è record : 8.00 Migranti,in fuga 68,5 milioni: è record Nel mondo il numero di persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto nel 2017 il numero di 68,5 milioni, un nuovo record per il quinto anno consecutivo. E' quanto si evince dal rapporto ...

Migranti - rapporto Unhcr : 68 - 5 milioni in fuga nel 2017 - è record : In breve, il numero di persone costrette alla fuga nel mondo è quasi pari al numero di abitanti della Thailandia. Considerando tutte le nazioni nel mondo, una persona ogni 110 è costretta alla fuga. "...

Migranti - in fuga 68 - 5 milioni : è record : 8.00 Nel mondo il numero di persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto nel 2017 il numero di 68,5 milioni, un nuovo record per il quinto anno consecutivo. E' quanto si evince dal rapporto annuale "Global trends" dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr. Il nuovo record è dovuto principalmente alla crisi scoppiata nella Repubblica democratica del Congo, alla guerra in Sud Sudan, e alla fuga in Bangladesh dal ...

Migranti : Onu - nel 2017 record di 68 - 5 milioni di profughi : ... mentre il numero di sfollati interni e' leggermente diminuito.In totale, questo significa che uno ogni 110 persone è sfollato in tutto il mondo.

Migranti - rapporto Unhcr : 68 - 5 milioni in fuga nel 2017 - è record : Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record Continua a leggere L'articolo Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record proviene da NewsGo.