Migliaia di bambini testimoni di maltrattamenti in famiglia | i rischi della

“Così noi gestiamo i clandestini” - parola di Donald Trump. Migliaia di bambini strappati dalle braccia dei genitori e ‘rinchiusi’ al confine : “Scusate, non ce la faccio”. Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d’agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. “Abbiamo una grafica?”, ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente ...

Rotavirus / Cos'è? In Italia sono decine di Migliaia i bambini ricoverati ogni anno per la patologia : Rotavirus, Cos'è? In Italia sono decine di migliaia i bambini ricoverati per questa patologia. Importantissima è la prevenzione per cercare di evitare che la diffusione della malattia.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Quei viaggi della speranza di Migliaia di bambini non accompagnati : Se ne parla di continuo. Anche mentre l’Aquarius stazionava in mezzo al Canale di Sicilia in attesa che la Spagna aprisse all’emergenza il porto di Valencia, i media di tutto il mondo ripetevano la composizione dell’equipaggio fantasma, «629 sopravvissuti alle onde del Mediterraneo di cui 123 minori non accompagnati»: numeri comunque, distinguibili...

Decine di Migliaia di bambini testimoni o vittime di maltrattamenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Feste del Rugby 2018 – Ad Ancona l’evento per Migliaia di bambini : Feste del Rugby 2018: “andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”. ANSF-POLFER-FIR di nuovo in campo insieme Veicolare il Rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle “Feste del Rugby” che, venerdì 25 e ...

Partito a Senigallia Fosforo - Migliaia di bambini in piazza : Alle 18:30 torna l'attesissimo appuntamento con l'All Star Show: tutti gli animatori in piazza per dare il pochi minuti il meglio di sé in un susseguirsi di esperimenti, di spettacoli e musica. Gli ...