Microsoft non identificherà i clandestini per conto di Washington

agi

(Di giovedì 5 luglio 2018) “Microsoft non intende fornire strumenti di intelligenza artificiale che possano violare i diritti umani”. Arrivano dalle colonne del quotidiano francese Le Monde le parole di Eric Horvitz, direttore dei laboratori di ricerca della società di Redmond negli Stati Uniti. In una lunga intervista, Horvitz ha spiegato le mosse di Microsoft riguardo al tema dell’utilizzo etico dell’AI. A cominciare dalla recente polemica sull’utilizzo di tecnologie sviluppate da Microsoft da parte dell’agenzia federale Immigration and Customs Enforcement (Ice), che monitora l’immigrazione tra Stati Uniti e Messico. La levata di scudi dei dipendenti Al centro del dibattito c’è la vicenda della separazione dei bambini dai propri genitori al confine tra i due Paesi. Il caso, scoppiato a giugno, aveva spinto alcuni dipendenti a chiedere a Microsoft ...