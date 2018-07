Mezzo chilo di droga nell' intestino di un detenuto nel carcere di Poggioreale

Agrigento : sorpresi con Mezzo chilo di droga - due arresti : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - sorpresi con quasi mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al “112”, ad opera di cittadini preoccupati "per un anomalo via vai di per

Le auto dei lettori - Mezzo milione di chilometri con una Peugeot 307 : Non capita a molti di vedere 500.000 km sulla strumentazione della propria auto. Soprattutto con un'auto "normale" come una Peugeot 307, certamente non una stradista da agente di commercio. E così pubblichiamo qualche riga della lettera del suo fortunato proprietario, Simone Zamboni, di Terrazzo (Verona): "Era il 20 maggio 2003, giorno del mio 29 compleanno. Entusiasta, ho ritirato la mia 307 berlina, grigia, nuova ...

Mezzo chilogrammo di hascisc nel computer - arrestato 27enne : L'azione di contrasto al fenomeno della criminalità da parte della Polizia di Stato, dell'intera provincia di Cosenza, con controlli straordinari costanti voluti dal Questore della Provincia di ...

Civitanova Marche. Trovato in possesso di Mezzo chilo di marijuana. La Guardia di Finanza arresta un 26enne : Ancona una operazione a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato una abitazione all'interno della quale è stata rinvenuta e ...

Milano : nasconde Mezzo chilo di hashish in casa - arrestata : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato una donna a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento in via Padova della donna, una cittadina marocchina di 47 anni addetta alle pulizie di un bar della città, gli agenti hanno trovato 480 grammi di has

Brindisi - indossa una maglietta con scritto “pusher”. E lo è davvero : nella sua auto trovato Mezzo chilo di droga. Arrestato : Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di Brindisi, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la città indossando una maglietta con la scritta “pusher“. E nell’auto mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato per ...

Va in giro per Brindisi con la maglietta 'pusher' : i carabinieri lo fermano e trovano Mezzo chilo di droga : Quando si dice che l'abito fa il monaco. Un 33enne se ne andava in giro per Brindisi indossando una maglietta con la scritta ' pusher ' e, sopresa, i carabinieri gli hanno trovato un bel carico di ...

Brindisi - va in giro con maglietta 'pusher' : i carabinieri gli trovano in auto Mezzo chilo di droga : Quando si dice che l'abito fa il monaco. Un 33enne se ne andava in giro per Brindisi indossando una maglietta con la scritta ' pusher ' e, sopresa, i carabinieri gli hanno trovato un bel carico di ...

A spasso per Brindisi con maglietta 'pusher' : i carabinieri lo fermano e trovano Mezzo chilo di droga : Quando si dice che l'abito fa il monaco. Un 33enne se ne andava in giro per Brindisi indossando una maglietta con la scritta 'pusher' e, sopresa, i carabinieri gli hanno trovato un bel carico di droga ...