Meteo | torna l' incubo dell' estate 2014

Meteo - Italia divisa in due : torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta Meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Meteo Molise : torna il bel tempo - boom di turisti alle Tremiti : Isole 1/6 ...

Meteo : in Lombardia sabato di sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d

Meteo - arriva Caronte : temporali - piccoli tornado e temperature su di 15 gradi : L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e...

Allerta Meteo - ultime ore di maltempo al Sud : arriva il picco del freddo anomalo - attenzione a grandine e tornado : 1/18 ...

Meteo - chi si rivede... torna "Caronte" : fino a 40 gradi la prossima settimana : "Ancora tu? Ma non dovevamo rivederci più?". Dimenticato ormai dal luglio 2017 quando infuocò l'Italia per tantissimi giorni, anche quest'anno Caronte torna a infiammare l'Italia, anche se solo...

Meteo Lombardia : torna il sole - temperature in aumento da domani : domani sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tra mercoledì e venerdì mattina possibili infiltrazioni in quota di aria fresca da nord: sole e temperature in aumento, ma con rovesci o temporali pomeridiani, originati lungo le Prealpi e in eventuale passaggio all’alta pianura. Sabato alta pressione, tempo stabile, soleggiato e caldo. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo ovunque sereno o ...

Allerta Meteo - forte maltempo e ancora più freddo al Sud per altri tre giorni : grandinate e tornado in agguato [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta Meteo - arriva la “Tempesta di San Giovanni” : forte maltempo e temperature in picchiata - sembra di tornare in Inverno! : 1/8 ...

Meteo : arriva l'estate ma solo come stagione... tornano invece i temporali e le grandinate : Le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento al Nord giungeranno dall'arco alpino orientale sul finire di giovedì. Un rapido fronte freddo, legato a una profonda circolazione depressionaria sul ...

Allerta Meteo - violenti temporali al Centro/Sud : l’Estate è un miraggio - rischio tornado e bombe d’acqua nel pomeriggio : 1/6 ...

Meteo - torna il cattivo tempo a Centro-Sud : previste anche grandinate : Soleggiato al Nord, ma già da domani previsto netto peggioramento su Lazio, Abruzzo e Molise. Mentre venerdì è attesa una forte perturbazione porterà nuovi temporali. Temperature sopra la media.Continua a leggere