Meteo | nel weekend il caldo torna nella norma al Sud

Ragazzi intrappolati nella grotta - è una corsa contro l'acqua (e contro le previsioni Meteo) : Il sollievo quando è stato accertato che tutti e 12 i bambini e l'allenatore sono in buone condizioni. Poi è subentrata l'...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Meteo : l’Osservatorio Valerio del Comune di Pesaro inserito nella rete WMO : L’Osservatorio Valerio del Comune di Pesaro è uno dei sei osservatori italiani individuati dall’Agenzia dell’ONU per essere inseriti nella rete internazionale WMO con la qualifica di “Centennial Observation Station”, riconoscimento riservato a stazioni con più di 100 anni di dati Meteorologici, con interruzioni minime e nessun cambiamento significativo del sito. “L’Amministrazione Comunale crede nell’importanza scientifica e storica ...

Meteo - l’estate è arrivata ma ha le ore contate : settimana di afa e bel tempo - pioggia nel weekend : Dopo l'ondata di caldo africano che continuerà per tutto l'inizio della prossima settimana, tornano piogge e grandinate ovunque sull'Italia a partire dal prossimo weekend: tra il 7 e l'8 luglio l'estate lascerà di nuovo lo spazio al tempo incerto.Continua a leggere

Previsioni Meteo - il caldo inizia a fare sul serio nel weekend : inizio Luglio con +40°C al Sud nei prossimi giorni : 1/16 ...

Navbar Weather visualizza le previsioni Meteo nella barra di navigazione : Navbar Weather è un'applicazione che offre la possibilità di visualizzare le previsioni del tempo nella barra di navigazione di smartphone e tablet che ne sono dotati. I dati possono essere rappresentati con un grafico a linee o a barre, con la facoltà di passare in qualsiasi momento dalle previsioni a cinque giorni a quelle giornaliere oppure di visualizzare le previsioni con l'immagine e i dati per le prossime 12 ore con gli orari per alba e ...

Previsioni Meteo Luglio-Agosto : caldo e tempo asciutto in Europa - ma non nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 Anomalie temperature luglio 2018 (Copernicus / EFFIS) ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva nel Mediterraneo per il ciclone tra l’Italia e la Grecia : massima attenzione : Allerta Meteo – Il Centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per le prossime ore tra Grecia e Turchia per intense precipitazioni, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta è in vigore fino alle 8 (ora italiana) di domani, 27 giugno. Un modello di blocco ad omega si è formato in Europa, dove una dorsale si estende dall’Africa nordoccidentale verso il Mare del ...

Meteo : temporali e temperature sotto la media del periodo - ma nel weekend cambia tutto : Nell’ultima settimana del mese di giugno 2018 molte regioni saranno interessate da passaggi temporaleschi anche forti. Gli esperti Meteo annunciano poi una “novità” a fine mese: dall'Africa tornerà l'anticiclone africano che ci traghetterà nel cuore dell'estate. Da domenica, quindi, caldo e afa aumenteranno di giorno in giorno.Continua a leggere

Meteo Abruzzo : freddo anomalo - risveglio gelido nella regione [DATI] : L’aria fresca e instabile dai quadranti settentrionali ha causato un calo delle temperature notturne in Abruzzo: sull’Appennino in alcune località la colonnina di mercurio ha toccato gli 0°C. L’Altopiano delle Cinque Miglia e Rocca di Mezzo hanno fatto registrare 0.9°C, Vallechiara di Pescasseroli 0.7°C. I dati sono stati registrati dall’Associazione Meteorologica Aquilana “AQ Caput Frigoris” che da anni ...

Meteo - l'estate fugge via nel weekend : piogge e temporali da Nord a Sud : Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata ...

Meteo - l'estate tarda : nel weekend piogge e temporali : Già colpite le Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti temporali, allagamenti e alberi abbattuti. Nel fine settimana, secondo iLMeteo.it, piogge anche sulle Alpi e su Sicilia e Sardegna. Temperature in calo. Sole e caldo torneranno la prossima settimana

Meteo weekend : temporali e temperature giù anche di 10 gradi nell'ultimo weekend di giugno. L'estate non vuole partire : L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali ...