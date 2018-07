Meteo | Italia spaccata in due | tromba d' aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino

Meteo - Italia divisa in due : torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per le prossime ore al Nord Italia : “possibili nubifragi - grandinate e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 della mattina di domani, 4 luglio, per l’Italia settentrionale, parti della Francia Nordorientale, la Svizzera e l’Austria occidentale principalmente a causa di eccessive precipitazioni, con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento possibili. Sull’Europa troviamo due principali vortici ciclonici: uno a Nord-ovest della ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Che brutta estate! Meteo - la bella stagione stenta ancora. Cosa sta per succedere sull’Italia : Italia divisa in due. Infiltrazioni atlantiche transitano sul nostro Paese e provocano qualche crepa sul promontorio anticiclonico africano Caronte, con conseguenze soprattutto al Nord. Questo comporta un’instabilità decisamente in aumento sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali che interesseranno sicuramente le Alpi e le Prealpi ma che potranno estendersi fino alle pianure circostanti, fanno sapere gli esperti de ...

Meteo - caldo e afa avvolgono l’Italia ma al nord improvvisi acquazzoni e grandinate : A causa di una infiltrazione di aria instabile proveniente da Ovest in serata saranno possibili improvvisi acquazzoni e grandinate al nord mentre il centro sud è ancora preda dell'alta pressione di matrice africana con caldo intenso. A farla da padrone in tutta la Penisola però sarà ancora una cappa di afa.Continua a leggere

Meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

CARONTE - CALDO FINO A 40 GRADI IN ITALIA/ Meteo - weekend bollente : bollino giallo in sette città : CARONTE, CALDO FINO a 40 GRADI in ITALIA: Meteo, weekend bollente sulla Penisola, bollino giallo per sette città. Ma poi tornerà la pioggia con forti precipitazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Previsioni Meteo Italia weekend. Che tempo farà? : Dopo aver dato una tregua con temperature primaverili e sopportabili, dal prossimo weekend tornerà l’estate fatta di sole e caldo afoso. Secondo le Previsioni meteo sull’Italia per il fine settimana tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, prepariamoci ad accendere l’aria condizionata e a tirare fuori tutti i costumi perché il tempo sarà rovente. Se da giovedì finirà di allontanarsi il vortice depressionario che ha portato ...

