Mercato Ortofrutticolo Vittoria | mancata tracciabilità | merce sequestrata

Palermo : Sc - drammatiche condizioni Mercato Ortofrutticolo - subito regolamento : Palermo , 9 giu. (AdnKronos) - "Le condizioni del mercato ortofrutticolo sono drammatiche . L'intervento dell'amministrazione comunale non è più rinviabile. Occorre che nel più breve tempo possibile il Consiglio comunale metta mano ai regolamenti dei mercati generali ed al regolamento sui mercati stor

IL PARTITO DEMOCRATICO DI GROTTAGLIE CON LA SUA CONSIGLIERA GABRIELLA MIGLIETTA SULLA QUESTIONE DEL Mercato Ortofrutticolo SETTIMANALE : ...ritardando la chiusura delle votazioni o modificando il voto espresso in corso di votazione significa utilizzare mezzucci che la nostra città non merita e che non fanno parte della cultura politica ...