Mercati europei positivi. Occhi su dati macro : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente all'indomani di una seduta debole orfane del faro di Wall Street, rimasta chiusa per festività. L'attenzione degli investitori si concentra ...

Mercati europei deboli su rinnovate tensioni commerciali : Partenza sottotono per i principali Mercati europei che oggi saranno orfani della guida di Wall Street che resterà chiusa per la festività del 4 luglio , Giorno dell'Indipendenza. Negativa la seduta ...

Positiva la giornata per Milano e gli altri Mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , cosi come Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l' accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi ...

Finale d'ottava positivo per Milano e gli altri Mercati europei : Finale d'ottava in corsa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , sostenute dall' accordo raggiunto al vertice europeo sui migranti ma anche dalle aperture annunciate dalla Cina sugli ...

I Mercati europei perdono smalto. Giù auto e banche : Si indeboliscono i principali listini del Vecchio Continente, con la delicata questione dei dazi e commercio internazionale che continua a destare incertezza tra gli investitori. Su questo fronte, è ...

Mercati europei in cauto rialzo. Tonfo di Daimler a Francoforte : La maggior parte degli analisti si aspetta una conferma dell'attuale politica monetaria, che potrebbe invece essere rivista nel meeting di agosto. Sul fronte macroeonomico, focus sulla fiducia dei ...

Mercati europei in stand-by : Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , nel giorno in cui sono protagoniste le banche centrali. "L'economia statunitense cresce, è solida e non rischia un'esplosione dell'inflazione come successo negli anni '70. Pertanto la Federal Reserve proseguirà con il ritmo di aumento dei tassi annunciato la ...

Positivi i Mercati europei dopo la BCE : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , dopo la riunione della BCE che ha definito i dettagli della fine del quantitative easing . L' Euro / Dollaro USA è in calo , -1,35%, e si ...

Mercati europei positivi con focus su verbali BCE : Il nome più discusso è quello di Paolo Savona all'Economia , il professor "anti-euro" che piace tanto al leader della Lega, Matteo Salvini ed ha incassato anche l'ok del capo politico, Luigi Di Maio, ...

Giuseppe Conte - nel primo discorso tranquillizza i Mercati. Ma essere europeista a prescindere non paga : “Mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo il primo intervento di Giuseppe Conte da incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata. Conte è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza ...