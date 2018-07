Melo | migliore articolo scientifico pubblicato nel 2018 | premio bis al ricercatore FEM

meteoweb.eu

: @rprat75 A tuo parere la soluzione migliore per Melo quale è? - AlfredoAcco : @rprat75 A tuo parere la soluzione migliore per Melo quale è? - alinatede : RT @SwimmingChannel: Settecolli Live-200 farfalla uomini: Vince il brasiliano Melo, il migliore degli italianinè Filippo Berlincioni! https… - SwimmingChannel : Settecolli Live-200 farfalla uomini: Vince il brasiliano Melo, il migliore degli italianinè Filippo Berlincioni!… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ildella Fondazione Edmund Mach, Brian Farneti, è stato premiato per il migliornelsia nell’ambito delle scienze frutticole sia nel campo della genetica agraria. A conferire il riconoscimento sono due prestigiose società nel settore della frutticoltura e della genetica agraria, la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) che lo ha premiato durante il convegno annuale che si è tenuto di recente a Bologna, e la Società di Genetica Agraria (SIGA) che gli conferirà ildurante il prossimo convegno annuale in programma a Verona dal 25 al 28 settembre. Ilè stato premiato per lo studio del controllo genetico della fruit texture della mela e della sua interazione con l’aroma del frutto; progetto che ha portato alla pubblicazione sulla rivista Journal of Experimental Botany dell’“Genome-wide ...