Meghan Markle | un look da un milione di dollari

“Non è più così - acqua e sapone”. Meghan Markle cambia look. Ma c’è già chi storce il naso : “Non è appropriato” : È il momento di Meghan. O meglio: è un bel po’, ormai, che non si parla che di lei. Prima il fidanzamento con il principe Harry, poi il matrimonio, quindi la sua famiglia e tutti i problemi e le chiacchiere connessi. Ma è il look, signori, che attira da morire. Ora che la ex attrice di Suits è nella royal family (a proposito, pare che sia subito entrata nelle grazie della regina), dai pettegolezzi e ‘scheletri ...

Meghan MARKLE/ Nuova gaffe con la Regina Elisabetta : tende la mano al Principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

Meghan Markle - i baci appassionati che non potrà più dare a Harry : Meghan Markle abbraccia e bacia appassionatamente Harry alla partita di polo. Le foto che circolano sul web in realtà risalgono allo scorso anno quando Meghan era solamente la ragazza “non ufficiale” del Principe. Ora che è la Duchessa del Sussex, membro a tutti gli effetti della Famiglia Reale inglese dopo il matrimonio con Harry, non le è più permesso mostrare i suoi sentimenti in pubblico, meno che mai scambiare effusioni di ...

Perché Harry e Meghan Markle non si tengono per mano davanti alla regina : Harry e Meghan Markle alla prima uscita da coppia avevano sorpreso tutti: in jeans e mano nella mano (agli Invictus Games di Toronto). Poco meno di un anno dopo, con in mezzo un royal wedding che li ha resi marito e moglie, il duca e la duchessa del Sussex hanno dovuto rivedere il loro apparire in pubblico. Nel corso dell’ultimo evento ufficiale, infatti, i due non si sono mai tenuti per mano. E il motivo è semplice: ad accompagnarli, ...

Meghan MARKLE/ Tutti pazzi per gli zigomi della moglie del Principe Harry : svelato il suo segreto : MEGHAN MARKLE sempre più icona di stile: oltre al look, le donne di tutto il mondo, vogliono anche i suoi zigomi. La moglie del Principe Harry svela il suo segreto.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Ecco com’è avere Meghan Markle per amica : Vi siete mai chiesti come sarebbe avere il principe Harry e Meghan Markle per amici? La scrittrice britannica Bryony Gordon, loro coetanea, è una delle poche (fortunate) che può rispondere a questa domanda. E la 37enne ha raccontato il «lato privato» dei due durante il programma tv Loose Women. «È come chiacchierare con un vecchio amico, sul divano con tra le mani una tazza di tè», ha spiegato, rivelando il rapporto che ha col sesto in linea di ...

Lady Diana - le differenze con Meghan Markle nel primo mese : La vita e soprattutto il matrimonio di Lady Diana non sono stati semplici; non a caso è stata ed è ancora definita la Principessa Triste. Non manca giorno che la stampa internazionale tenda a ...

Meghan Markle/ Dall’ex di Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal GF : le ultime news : Meghan Markle, le ultime notizie reali: tra l’ex del Principe Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal Grande Fratello Vip UK, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:42:00 GMT)

Meghan Markle copia Kate Middleton e si rivela una mamma perfetta : Meghan Markle copia un’altra volta Kate Middleton (non solo nel look) e ottiene l’ennesimo successo. Quella della Duchessa del Sussex sembra una strategia vincente: ispirarsi in tutto e per tutto alla cognata. L’ultima occasione per mettere in atto il suo piano “mimetico”, Lady Markle l’ha sfruttata nel weekend durante l’Audi Polo Challenge, la partita di polo ad Ascot cui hanno preso parte Harry e ...

I nuovi abiti di Givenchy - dopo quello di Meghan Markle : Clare Waight Keller ha presentato la sua collezione di alta moda, un «omaggio commovente» allo stilista fondatore dell'azienda The post I nuovi abiti di Givenchy, dopo quello di Meghan Markle appeared first on Il Post.

Samantha Markle - la sorella di Meghan - al GF Vip UK : Meghan Markle e i rapporti con la sua famiglia d'origine tornano al centro delle cronache. Accade perché in questi giorni la produzione di Channel 5 sta pensando di contattare la sorella Samantha per ...

Meghan Markle - come Pretty Woman al polo : Guardando gli scatti rubati alla partita di polo la sensazione è quella di un déjà-vu. Sabato scorso Meghan Markle è tornata a Ascot, stavolta per il torneo Audi polo Challenge, con un look decisamente più informale che rimanda alla memoria l’outfit indimenticabile di Julia Roberts in Pretty Woman, elegantissima nel suo abito marrone a pois bianchi. LEGGI ANCHERoyal Ascot, il primo cappello di Meghan All’evento benefico, la Duchessa di Sussex si ...

Meghan Markle - dalle scarpe ai gioielli ecco lo stile che tutte invidiano : -Lo chignon E' stata criticata in quanto non conforme alle regole di corte, ma è stata anche già ampiamente emulata e copiata da tutte le donne del mondo. Meghan comunque, allo chignon , non ha ...