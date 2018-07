Mediaset | P S Berlusconi | «Lavoriamo a intesa con Sky e Perform su Serie A»

Mondiali 2018 - ascolti record. Pier Silvio Berlusconi : «A Mediaset costati 71 milioni. La Rai ne offrì 68» : I Mondiali di calcio sono un grande successo per Mediaset . ascolti record con share compreso tra il 30 e il 40%. In aggiunta a un boom nella raccolta pubblicitaria che nel primo semestre del 2018 è ...

P.S. Berlusconi confermato a.d. Mediaset : ANSA, - MILANO, 28 GIU - Il consiglio di amministrazione di Mediaset si riunito sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, riconfermato ieri dall'assemblea per il prossimo triennio, e ha confermato ...

Pier Silvio Berlusconi : "Progettiamo un'alleanza paneuropea con Mediaset primo azionista" : L'ad del gruppo ha avvertito comunque che ancora non ci sono trattative. E sui diritti per il calcio ha detto di star parlando con "Perform e Sky"

P.S.Berlusconi : «Gruppo paneuropeo vedrebbe Mediaset locomotiva trainante» : L'eventuale nascita di un gruppo paneuropeo delle tv vedrebbe Mediaset nel ruolo di «locomotiva trainante, di motore». Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, precisando che il gruppo non ha in corso negoziazioni ma sta ragionando sulla creazione di un broadcaster europeo mediante aggregazioni con altri gruppi: l'intenzione di Mediaset è di parlare con i principali gruppi europei ma comunque di ...

P.S. Berlusconi : Alleanza paneuropea in vista con Mediaset primo azionista : Teleborsa, - A oggi con Vivendi "non ci sono trattative, siamo per vie legali". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante l'assemblea degli azionisti. "Siamo ...

Mediaset - P.S.Berlusconi preannuncia un semestre in territorio positivo : Teleborsa, - "Dopo un primo trimestre molto difficile e un aprile buono, dove abbiamo fatto davvero bene, con maggio e il Mondiale dovremmo chiudere il semestre in territorio positivo". E' quanto ...

Piersilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

Mediaset - P.S.Berlusconi : futuro sarà partnership internazionale : Cologno Monzese , MI, , 7 giu. , askanews, Il futuro di Mediaset 'è trovare delle strade di sviluppo internazionale', anche attraverso delle partnership con grandi gruppi, 'è una strada obbligata per ...

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

Pier Silvio Berlusconi - la cotta per Amici di Maria De Filippi. L'indiscrezione a Mediaset : quella telefonata... : E quest'anno, pur dopo tante edizioni di Amici , per la cronaca siamo alla diciassettesima, , pare che Pier Silvio non perda una singola puntata del serale. E ancora, altre indiscrezioni raccontano ...