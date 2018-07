McLaren 600LT | una “coda lunga” anche per la Sport Series

McLaren 600LT - la Sport Series diventa Long Tail : 6 Long Tail, o coda lunga, rappresenta da sempre un nome storico per la McLaren e venne utilizzato per la prima volta nel 1997 per la versione da LeMans [VIDEO] della famosa F1 gia' vincitrice al debutto nel 95'. Due anni fa però la casa di Woking decise di riutilizzarlo per le velocissime 675LT coupè e 675LT Spyder. Ora l'ultima prescelta per questo storico badge è stata la succeditrice delle 540C e 570S appartenenti gamma Sport ...