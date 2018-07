Matthaus | Ronaldo | stai a Madrid | l' Italia è ancora indietro

gazzetta

: Matthäus: 'Cristiano Ronaldo può giocare ovunque, ma non farà 40 gol in Serie A ' - - ItaSportPress : Matthäus: 'Cristiano Ronaldo può giocare ovunque, ma non farà 40 gol in Serie A ' - - passione_inter : Matthaus: 'Cristiano Ronaldo 40 gol all’anno non li segna in Italia. Non capisco perché deve andare via dal Real' - - peterkama : Matthaus a La Stampa: 'CR7 in Italia non segna 40 gol a stagione' Lothar Matthäus, ex calciatore dell'Inter e dell… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Fa bene Cristianoa lasciare il Real? "No, non credo, e penso che alla fine resterà. Gioca nel miglior club del mondo con il quale ha vinto tutto. Non vede perché dovrebbe andare alla Juve. Il campionatono non è più quello dei miei tempi". Però la Juve è al livello delle grandi europee… "Sì, ma ...