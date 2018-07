Matteo Salvini e la doppia morale

Noi non stiamo con Matteo Salvini/ Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : ecco chi sono : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:20:00 GMT)

'Così Silvio vuole 'abbattere' Salvini'. Notizia pesante per Matteo : 'Tutto deciso' : Torna la 'voglia di centro' in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista ...

Rolling Stone - copertina contro Matteo Salvini : "Noi non stiamo con Salvini". Il magazine Rolling Stone Italia chiama a raccolta i principali esponenti del mondo 'pop', di cui la rivista è tradizionalmente punto di riferimento, con una copertina-manifesto.Nell'editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: "Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e indiscutibile. I sedicenti ...

Guido Crosetto : 'Matteo Salvini non ha bisogno di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - ha già il M5s' : ' Matteo Salvini non ha bisogno di fare il governo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni '. Ospite di Agorà, su Raitre, Guido Crosetto spiega che il leader della Lega ormai ha dalla sua parte il ...

Il costituzionalista e la richiesta di Matteo Salvini : 'Sergio Mattarella non può intervenire' : Pesante, ma politica. Più preoccupante è il tentativo di coinvolgere il capo dello Stato' perché spiega Luciani, 'l'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica sia ...

Fondi della Lega - il procuratore capo attacca Matteo Salvini : 'Se la prenda con il Parlamento' : La sentenza della Cassazione sui Fondi della Lega ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha subito contrattaccato i giudici parlando di 'processo politico' e chiedendo un incontro con il presidente ...

Matteo Salvini sotto accusa al Parlamento europeo : "Censimenti Rom inaccettabili" : Dal caso Aquarius ai Rom. Matteo Salvini torna ancora una volta protagonista a Strasburgo in un dibattito dai toni accesi, con la maggioranza degli eurodeputati che lo hanno messo sotto accusa per le sue recenti dichiarazioni sui censimenti rom. Affermazioni infuocate che avevano creato anche forti malumori nella coalizione giallo-verde.Un dibattito senza risoluzione, aperto dal deputato dei Verdi Marco Affronte che ha bollato Salvini "razzista ...

Matteo Salvini fornisce il taser alle forze dell’ordine : Detto fatto. E’ stato messo nero su bianco il decreto che avvia la sperimentazione del taser. La pistola elettrica sarà

Laura Boldrini - la pagliacciata : cosa indossa per protestare contro Matteo Salvini : Laura Boldrini si tinge di rosso. L'ex presidenta aderisce alla campagna anti-Salvini: indossa qualcosa di rosso per 'lottare contro il cinismo dilagante'. Contenta lei. 'Una maglietta rossa per ...

Sicurezza - al via la sperimentazione del Taser - Matteo Salvini : “Non è arma letale” : Al via la sperimentazione per 30 pistole elettriche, che faranno parte dell'arsenale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.Continua a leggere

Sequestro dei fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha

Matteo Salvini - il segreto del successo del leader della Lega : la comunicazione diretta e semplice : Matteo Salvini aveva ereditato un partito, la Lega, che era al 4 per cento ed è riuscito a portarlo al 17 per cento, superando Forza Italia di Silvio Berlusconi e poi al governo. Ora i sondaggi lo ...

Arrivano ‘strane’ notizie su Matteo Salvini : è Elisa Isoardi a dire tutto. Scoppia il caso : C’è aria di maretta tra il quasi-premier Matteo Salvini già ministro degli Interni e la sua meravigliosa dama, Elisa Isoardi. Come facciamo a saperlo? Lo abbiamo dedotto da un suo post. Certo, nulla di certo, confermato o comprovato, ma converrete con noi che una frase del genere – dopo la analizzeremo con attenzione – non lascia dubbi a riguardo. O almeno per noi è così. È pur vero – questo dobbiamo concederlo all’avvocato del ...

