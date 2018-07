Matteo Politano Inter | parla il nuovo acquisto | Convincerò i nerazzurri a

Matrimonio Politano - Matteo si sposa con la bellissima Silvia Di Vincenzo : le nozze a Roma [FOTO E VIDEO] : Il Matrimonio dell’attaccante del Sassuolo Matteo Politano , il 24enne Roma no è convolato a nozze con Silvia Di Vincenzo nella capitale Matteo Politano e Silvia Di Vincenzo si sono sposa ti. L’attaccante del Sassuolo e la bella fidanzata (da qualche ora moglie) hanno celebrato il loro Matrimonio a Roma nella chiesa di San Pietro in Montorio sul Gianicolo sabato 9 giugno. Gli invitati, tra cui spiccava il compagno del calciatore ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...