: #Mattarella: Paesi Ue-Nato solidarietà - CyberNewsH24 : #Mattarella: Paesi Ue-Nato solidarietà - TelevideoRai101 : Mattarella: Paesi Ue-Nato solidarietà - AGNotizie : Mentre i magistrati fanno fuori politicamente #Salvini guarda caso #Mattarella si intrattiene giorni lunghissimi i… -

"La sicurezza tra alleati è un bene indivisibile, la sicurezza di ogni nostro alleato, di ogni membro dell'Unione e della, coincide con la nostra stessa sicurezza e questo vincolo dilo applichiamo con concretezza". Cosìda Vilnius in Lituania. "Laè l'unica chiave per superare quelle sfide che non possono essere affrontate daida soli". L'Alleanza atlantica è "la stella polare della nostra politica estera.Lacontribuisce alla stabilità nel mondo".(Di giovedì 5 luglio 2018)