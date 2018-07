MARYAM TANCREDI Video | la vincitrice di The Voice of Italy presenta ' Una buona idea'

MARYAM TANCREDI/ Il bullismo a scuola : “Tremavo nel mio banco e passavo il tempo a piangere in bagno” : MARYAM TANCREDI, dopo la vittoria di "The Voice" racconta la sua sofferenza durante le superiori. La cantante confessa di essere stata una vittima del bullismo e spiega come ne sia uscita(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:55:00 GMT)

The Voice - MARYAM TANCREDI racconta il riscatto dopo il bullismo : Maryam Tancredi, vincitrice di The Voice of Italy: “Sono stata vittima di bullismo” Maryam Tancredi, diciannovenne di Somma Vesuviana, ha vinto l’ultima edizione di The Voice of Italy, il programma musicale di Raidue condotto quest’anno da Costantino della Gherardesca in cui si sfidano giovani talenti del canto. I concorrenti sono supportati da 4 coach. Maryam faceva parte della squadra di Al Bano. In questi giorni, la ...

The Voice of Italy 2018 - MARYAM TANCREDI è la vincitrice : Maryam Tancredi vince l'edizione di quest'anno di The Voice of Italy e si aggiudica così il contratto discografico con Universal Music Italia in palio.

MARYAM TANCREDI è la vincitrice di The Voice : ecco chi è Video : Ieri, giovedì 10 maggio 2018 è andata in onda la finale della quinta edizione di The Voice of Italy e dopo una lunga e intensa gara è stata finalmente proclamata la vincitrice [Video]. Il suo nome è Maryam Tancredi e alle Blind auditions ha stregato Al Bano con la sua voce calda ed intensa. L'artista si è aggiudicata la vittoria finale con il 64,81% dei voti, riuscendo a sbaragliare l'avversaria Beatrice Pezzini della squadra di J-Ax e ...

