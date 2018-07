Mario Serpa “Oggi sono single | ma spero di trovare la persona giusta con cui condividere

U&D GOSSIP / Mario Serpa in ospedale - l'annuncio social : 'Tutto regolare' : Brutte notizie per l'ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona. Mario Serpa ha annunciato attraverso il profilo Instagram di essere finito in ospedale. Il giovane opinionista del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]ha pubblicato su Stories una foto ritraente il braccialetto identificativo che gli è stato fatto indossare al momento dell'accettazione al pronto soccorso. Il trentaduenne ha contestualmente tranquillizzato i suoi fan ...

Mario Serpa conferma : 'con Claudio Sona è finita da qualche mese' : Claudio Sona e Mario Serpa, è di nuovo finita? Mario Serpa ha cancellato tutte le foto social con Claudio Sona. E' finita? Si vociferava da mesi, ma mai era arrivata l'ufficialità. Fino ad oggi. Mario Serpa ha confermato la nuova rottura con Claudio Sona, primo tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne.prosegui la letturaMario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da ...

Uomini e Donne Oggi - Mario Serpa spiazza : amara rivelazione su Claudio : Oggi Uomini e Donne, Mario Serpa: la nuova vita senza Claudio Sona Mario Serpa ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay ha parlato per la prima volta della sua nuova vita dopo la nuova fine della storia d’amore con Claudio Sona. La coppia si è definitivamente lasciata […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Mario Serpa spiazza: amara rivelazione su Claudio ...

Uomini e Donne : Mario Serpa ricoverato in ospedale : UeD, Mario Serpa finisce in ospedale Non è di certo un buon periodo per Mario Serpa. Dopo la rottura con Claudio Sona, per l’ex corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne è sopraggiunto anche un piccolo imprevisto. Infatti il giovane è finito in ospedale. A rivelarlo è lui medesimo in un post su Instagram che ritrae il braccialetto che viene consegnato ai degenti. Serpa, però, nella stessa immagine ha apposto anche frasi del tipo Tutto ...

Mario Serpa in ospedale / Uomini e Donne - cos'è accaduto? Lo scatto su Instagram allarma i fan : Mario Serpa in ospedale, cos'è accaduto all'ex corteggiatore e oggi opinionista di Uomini e Donne? La foto postata su Instagram allarma i fan...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Uomini e Donne news : l’ex corteggiatore Mario Serpa in ospedale : Uomini Donne news, Mario Serpa è finito in ospedale: il messaggio dell’ex corteggiatore ai fan Mario Serpa è finito in ospedale. Ad annunciarlo è stato lo stesso corteggiatore di Uomini e Donne sui social. Per mettere al corrente dell’accaduto i fan, infatti, Mario ha usato proprio Instagram. L’ex di Claudio Sona, però, ha voluto subito […] L'articolo Uomini e Donne news: l’ex corteggiatore Mario Serpa in ospedale ...

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa : storia finita per colpa della distanza? La reazione dell'ex corteggiatore : La notizia riguardante la nuova rottura tra Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne e primo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, e Mario Serpa, il corteggiatore da lui scelto al termine del trono e opinionista del Trono Classico di quest'edizione, risale a pochi giorni fa.Seppur non inizialmente confermata ufficialmente da nessuno dei due, Claudio e Mario si sarebbero lasciati per la seconda volta nel ...

Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta : Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti” Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario ...

Claudio Sona svela perché si è lasciato/ Mario Serpa non ci sta : “State in silenzio invece di dire c*gate!” : Claudio Sona svela perché si è lasciato con Mario Serpa, l'opinionista di Uomini e Donne non ci sta e sbotta: “State in silenzio invece di dire c*gate!”.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Mario Serpa furioso con Sona : “Le stro****e che mi tocca sentire” : Claudio Sona e Mario Serpa: velenoso botta e risposta sui social Claudio Sona è stato il primo tronista gay di Uomini e Donne. E in quella circostanza ha scelto Mario Serpa, con il quale ha avuto una relazione di un paio di mesi. Tuttavia i due, vivendosi al di fuori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno iniziato a capire di non essere l’uno per l’altro. E per tale ragione si sono lasciati. Finita ...

Uomini e Donne/ Mario Serpa e Claudio Sona - appello del pubblico dopo la rottura (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Mario Serpa fermato e multato dalla polizia dopo la crisi con Sona : Mario Serpa fermato dalla polizia: “Mi stanno multando perché…” Si sono presi, si sono lasciati, si sono ripresi, e si sono rilasciati. Più che una storia d’amore, quella tra Claudio Sona e Mario Serpa, è una partita di tennis. dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne sembravano essere la coppia ideale. Molti ragazzi, grazie alla loro storia, hanno avuto il coraggio di fare coming out e di uscire così allo ...

Uomini e Donne News Mario Serpa fermato dalla polizia : video diretta e sviluppi sulla storia con Claudio Sona : Uomini e Donne News Mario Serpa fermato dalla polizia fa un video diretta. Ultimi sviluppi sulla storia con Claudio Sona Spiacevole avventura per Mario Serpa di Uomini e Donne. Nella serata di ieri il giovane è stato fermato e multato dalla polizia con tanto di video diretta a certificare l’accaduto. Una situazione che non è […] L'articolo Uomini e Donne News Mario Serpa fermato dalla polizia: video diretta e sviluppi sulla storia ...

Uomini e donne - Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati di nuovo : Tra Claudio Sona e Mario Serpa sarebbe nuovamente finita. I due protagonisti del primo trono gay di Uomini e donne si sarebbero detti addio per la seconda volta. Lo sostiene Il vicolo delle news, che riferisce come l’ex corteggiatore abbia bloccato su Instagram il veronese e abbia provveduto ad eliminare dal proprio profilo le foto di coppia. Claudio, al momento, non ha rimosso i loro scatti insieme, ma è pur vero che l’ultimo che lo ...