Maria De Filippi | Ventura | Bonolis | le novità dei palinsesti Mediaset

Palinsesti Mediaset 2018-2019/ Da Maria De Filippi a Barbara d’Urso e Bonolis : tutte le conferme della rete : Palinsesti Mediaset 2018-2019, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso e Paolo Bonolis: tutte le conferme della rete del Biscione e le fiction TV in partenza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:15:00 GMT)

Mara Venier : "Maria De Filippi commossa per il mio addio" : Mara Venier parla del suo rapporto con Maria De Filippi . E lo fa dopo aver annunciato il suo ritorno in Rai al timone di Domenica In. Una scelta quella della conduttrice che ha stupito in tanti come ...

Mara Venier a "Domenica In" - la reazione di Maria De Filippi : Non è stata una scelta semplice per Mara Venier lasciare Mediaset, che nel 2014 l'ha accolta quando mamma Rai...

Mara Venier : il malore del marito Nicola e l’aiuto di Maria De Filippi : Mara Venier si racconta: il malore del marito Nicola, la paura e l’aiuto di Maria De Filippi dopo l’allontanamento dalla Rai Si apre una nuova stagione televisiva per Mara Venier alla Rai e di questo, oggi, la conduttrice sembra essere molto contenta. Lontano delle luci della ribalta, però, molte sono state le cose che hanno […] L'articolo Mara Venier: il malore del marito Nicola e l’aiuto di Maria De Filippi proviene da ...

Mara Venier a Domenica in - la reazione inaspettata di Maria De Filippi : Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con Cristina Parodi, la Rai ha fatto un passo indietro ed è andata sul sicuro chiamando Mara Venier a Domenica In. Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con ...

Maria De Filippi a Radio Deejay : 'Già richiesto falò definitivo' (RUMOURS) : Dopo diversi problemi legati soprattutto alle avverse condizioni atmosferiche, la nuova edizione di Temptation Island ha finalmente una data certa per la sua prima puntata [VIDEO]: il docu-reality di Canale 5 esordira', infatti, lunedì 9 luglio in prima serata. Le anticipazioni del programma prodotto da Maria De Filippi si preannunciano particolarmente succose, con colpi di scena gia' a partire dal primo appuntamento: sembra infatti che una ...

Mara Venier rivela : “Maria De Filippi si è commossa” : Maria De Filippi commossa: la rivelazione choc di Mara Venier Come molti ormai sapranno a menadito, Mara Venier, nella prossima stagione televisiva, condurrà la nuova edizione di Domenica In. La popolare conduttrice di origini venete prenderà infatti il posto di Cristina Parodi, la quale sarà impegnata a condurre un nuovo programma. Mara Venier per anni ha lavorato a Mediaset come giurata di Tu si que vales di Maria De Filippi. E la Venier, ...

Maria De Filippi commossa per Mara Venier : inaspettata rivelazione : Mara Venier torna a Domenica In: Maria De Filippi commossa Mara Venier è pronta a tornare al timone di Domenica In. Il pubblico della Rai non l’ha mai dimenticata e abbandonata e ora potrà continuare a seguirla nello stesso programma che l’ha resa la ‘zia d’Italia’. La notizia dell’addio (o forse dell’arrivederci) a Mediaset ha […] L'articolo Maria De Filippi commossa per Mara Venier: inaspettata ...

Maria De Filippi a Radio Deejay : 'Già richiesto falò definitivo' (RUMOURS) : Dopo diversi problemi legati soprattutto alle avverse condizioni atmosferiche, la nuova edizione di Temptation Island ha finalmente una data certa per la sua prima puntata: il docu-reality di Canale 5 esordirà, infatti, lunedì 9 luglio in prima serata. Le anticipazioni del programma prodotto da Maria De Filippi si preannunciano particolarmente succose, con colpi di scena già a partire dal primo appuntamento: sembra infatti che una coppia sarà ...

Mara Venier torna in Rai ma non scorda Maria De Filippi : ‘Mi ha aiutata in un momento delicato’ : “Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua. Non me l’aspettavo”: con questa dichiarazione Mara Venier si riprende formalmente il suo posto a Domenica In (con Cristiano Malgioglio e Giucas Casella?), il suo programma più iconico e celebre, a cui torna dopo un quadriennio in Mediaset – salutata con molto affetto. Una scelta istintiva, che non ha richiesto troppe ...

Temptation Island 2018 - anticipazioni : Maria De Filippi rivela le prime indiscrezioni : Ormai l’attesa è quasi finita. Temptation Island 2018 scalda i motori e la messa in onda è sempre più vicina. Lunedì 9 luglio infatti in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia ci trasporterà nella bellissima location di Santa Maria di Pula in Sardegna dove a breve si concluderanno le riprese del reality estivo dei sentimenti. Temptation Island 2018: anticipazioni di Maria De Filippi a Radio DeeJay Ma se il programma noi dobbiamo ancora ...

Gemma e Giorgio tornano insieme? La risposta di Maria De Filippi! : Maria De Filippi risponde ad una domanda che i telespettatori si stanno chiedendo da tempo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti di Uomini e Donne Over, torneranno insieme? Anche se i riflettori del programma Uomini e Donne si sono spenti, i protagonisti che hanno partecipato al format senior e classico, continuano con le loro vicende, a tenere banco anche durante le tanto attese vacanze estive. Indubbiamente l’argomento che ...

Temptation Island - le anticipazioni clamorose di Maria De Filippi : “una coppia al falò definitivo dopo tre giorni” : Maria De Filippi anticipa agli appassionati di Temptation Island il clamoroso colpo di scena dei primi giorni del reality: “una coppia ha già abbandonato” Temptation Island si appresta ad avere inizio. Dal 9 luglio potremo scoprire se le coppie protagoniste di questa sesta edizione del reality avranno resistito alle tentazioni presenti nella trasmissione. A dare le prime anticipazioni su quanto successo nel villaggio di Santa ...

Gossip U&D - Maria De Filippi dice la sua su Gemma e Giorgio : 'Non torneranno insieme' : Tra le coppie più chiacchierate e te di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Gemma e Giorgio. I due protagonisti del trono over continuano a dominare la scena anche adesso che si sono spenti i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi e nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la notizia riguardante un possibile ritorno di fiamma. [VIDEO] In attesa di scoprire cosa potrebbe succedere, la padrona di casa di U&D ...