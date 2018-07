Mareamico | “Riutilizzare le barche di sbarchi fantasma”

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – L’associazione ambientalistadi Agrigento ha proposto al Governo italiano “di modificare una circolare, al fine di permettere il riutilizzo delle imbarcazioni esito deglifantasma”. “Tale modifica azzererebbe i costi della distruzione delleutilizzate dai migranti per attraversare il Mediterraneo – dice l’associazione – eviterebbe l’inquinamento ambientale e paesaggistico delle spiagge del sud della Sicilia e della Sardegna per la presenza di questi relitti e permetterebbe l’attivazione di un grosso numero di occupati nel settore turistico/ambientale”. “Ed infine, di riflesso, produrrebbe un consistente sviluppo dell’indotto artigianale, collegato al recupero di queste imbarcazioni. Giova ricordare che questa modifica sarebbe a costo zero per lo Stato, ...