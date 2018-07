Mantova | individuavano anziani al cimitero poi li derubavano | arrestate

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Sceglievano le loro vittime individuandonei negozi e persino nei cimiteri, con una scusa li agganciavano e poi li. E’ per questo che due donne di 35 e 52 anni, entrambe pluripregiudicate e residenti in un campo nomadi di Casalmaggiore, sono statedai carabinieri.Il modus operandi era sempre lo stesso e iniziava con l’individuazione della vittima nei pressi di esercizi pubblici o di cimiteri e a volte anche presso le loro abitazioni. I soggetti preferiti erano solitamente, che le due donne raggiravano facendo loro credere di essere lontane parenti o di essersi conosciuti in qualche ospedale della zona. Lo stratagemma era talmente ben rodato che gli investigatori hanno accertato, dall’inizio dell’anno ad oggi, almeno una decina di colpi andati a segno. Le indagini sono partite in seguito alla ...