Manca poco all’inizio dei saldi estivi

Manca poco al VII Torneo di calcio "L'angelo Federico". La solidarietà scende in campo il 23 giugno 2018 allo stadio Bonaiuto Somma di ... : Non Manca neanche il sostegno di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, della tv e della radio, come Giuseppe Castiglia, Davide del Popolo ed Emanuele Bettino. La manifestazione prenderà il via ...

Manca poco all’incontro tra Trump e Kim : Tra meno di 24 ore i leader di Stati Uniti e Corea del Nord si incontreranno a Singapore, faccia a faccia, per la prima volta: e intanto sono già successe moltissime cose The post Manca poco all’incontro tra Trump e Kim appeared first on Il Post.

Manca poco all'annuncio di Fortnite per Switch? La conferma sarebbe arrivata dall'eShop di Nintendo : Da moltissimo tempo si parla della possibile (ora più che mai) versione Nintendo Switch del popolare Fortnite, con Epic Games che potrebbe finalmente presentare il gioco per l'ibrida in occasione dell'imminente E3 2018.Al momento, però, non esiste nessuna ufficialità per la versione Switch di Fortnite. Tuttavia, come segnalato dai colleghi di VG247, un'ulteriore conferma ai parecchi rumor delle settimane passate potrebbe essere arrivata ...

Ata III fascia : Manca poco alla pubblicazione delle graduatorie : mancano solo gli ultimi adempimenti delle segreterie per la pubblicazione delle graduatorie ATA III fascia. Il Miur ha emanato una specifica nota dove viene comunicato che le funzioni di gestioni dati potranno essere disponibili alle segreterie scolastiche dal 23 maggio al 13 giugno. Qualora gli Uffici Scolastici non avessero ancora provveduto, in ogni caso è stato deciso di fissare la prenotazione massiva delle graduatorie per il 15 giugno. Nei ...

Tour Trail - Manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta : Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou mancano otto giorni alla seconda tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti ...

Governo Lega M5S : Manca poco - accordo imminente : La formazione del nuovo Governo Lega M5S sembrava essere tramontato dopo le parole del leader della Lega, pronunciate in seguito all’incontro avuto con Mattarella. Quel giorno Luigi di Maio si era mostrato più sicuro sulla realizzazione del nuovo Governo, mentre Matteo Salvini aveva evidenziato le grosse distanze tra i due partiti: differenze programmatiche che stavano mettendo a rischio il “Governo del cambiamento” con la conseguenza del ...

Nadia Toffa non torna a Le Iene/ "Manca poco ma non sarà stasera" : messaggio social dopo giorni di silenzio : Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha rotto il silenzio sui social dopo dieci giorni, quando torna in tv?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:24:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “scudetto? Ci è Mancato poco” : “Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a Sky Sport. “Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l’allenatore giusto per il Napoli- Ci sono mancate due o tre vittorie, in ...

Google I/O 2018 / Manca poco all'evento hi-tech dell'anno : come seguirlo in diretta streaming : Google I/O 2018, Manca poco all'evento hi-tech dell'anno: come seguirlo in diretta streaming a partire dalle 19.00 ora italiana. Cosa c'è da aspettarsi e di cosa si parlerà stasera.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:14:00 GMT)