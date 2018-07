Maltempo : vento forte e alberi caduti nel milanese - scoperchiato tetto casa : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Nottata di acquazzoni e di vento violento sul milanese, che hanno provocato l’allagamento di strade, quartieri e la caduta di diversi alberi. A Pozzo d’Adda, un piccolo Comune alle porte di Milano dove si sono registrati i maggiori danni, il vento ha scoperchiato il tetto di una casa. Al momento, secondo i vigili del fuoco della centrale operativa di Milano, non è però chiaro se si sia ...

Maltempo - Estofex innalza il livello di allerta per il Nord Italia : “Grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento” : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’allerta meteo di livello 2 fino alle 8 di domani 5 luglio per l’Italia settentrionale a causa di grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi. livello di allerta 1, invece, per la fascia alpina, la Slovenia e la Croazia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Uno scenario su scala sinottica abbastanza complesso si ...

Maltempo nell’Astigiano - al lavoro per quantificare i danni : vento forte - pioggia e grandine sulle colture : Il Maltempo torna a colpire l’Astigiano. Come è accaduto lo scorso anno in questo periodo, la furia del temporale è tornata ad abbattersi violentemente su parte della provincia causando parecchi danni e disagi anche alla viabilità. pioggia, forte vento e in alcune zone anche grandine hanno colpito sia l’area del sud astigiano, dove sono stati registrati danni a colture e a strutture di aziende agricole, sia la zona nord (in prevalenza i comuni ...

Temporali e vento forte in Sicilia : allerta gialla per Maltempo : allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia. Temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi domenica 24 giugno e per tutta la giornata di domani.

Maltempo - fulmini in provincia di Benevento : incendi e frane tra Sannio e Irpinia : Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto ...

Maltempo - Tursi in ginocchio per i terreni allagati. Il Sindaco Cosma chiede l'intervento della Regione : Situazione grave a Tursi, in provincia di Matera, in località 'Canala' allagati circa 300 ettari di terreno in produzione. Sono bastate due ore di pioggia e grandine caduta nel pomeriggio di ieri per ...

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Maltempo - il Comune di Ancona : “Eccezionale evento meteorologico” : Il Comune di Ancona sta lavorando “da ore in stretta sinergia tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per ripristinare la viabilità alla Baraccola e in altre zone periferiche del capoluogo colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino”. Lo rende noto un comunicato dell’amministrazione, che parla di “un evento meteorologico di eccezionale portata con ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il Maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo - vento e pioggia : chiusa e riaperta la Provinciale Jesina : Maltempo a Filottrano e sulla Provinciale Jesina dove tre pali a sostegno di cavi telefonici sono stati abbattuti dagli alberi nei pressi di Santa Maria Nuova e altre piante sono cadute. La pioggia e il vento nella zona hanno reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco: un tratto della Provinciale Jesina è stata chiuso e poi riaperto dopo un’ora per liberare la sede stradale dai rami mentre a Filottrano problemi di viabilità si ...

Maltempo - forte vento a Moncalieri : alberi caduti - sollevata la copertura del circolo di tennis : Uno dei palloni pressostatici che coprono i campi da tennis del circolo Le Pleiadi, a Moncalieri, si è disancorato a causa del forte temporale che si e’ abbattuto oggi sul Torinese. “Abbiamo subito inviato i tecnici e gli agenti della polizia municipale a verificare lo stato della struttura – spiega Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri – In città numerosi sottopassi sono stati allagati e ci sono stati diversi disagi ...

Maltempo - ‘inverno’ a Torino : bufera di vento e grandine sulla città [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...