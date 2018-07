Maltempo | una barca di turisti si ribalta in Thailandia | 49 dispersi

Maltempo - tromba d'aria a Milano : vola il tetto di una palazzina : Forte ondata di Maltempo al Nord Italia. La notte scorsa una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel Milanese. vola il tetto di una palazzina.

Maltempo - violentissimi temporali sulle Alpi : Moena devastata da una “bomba d’acqua e grandine” [FOTO e VIDEO LIVE] : Una violentissima bomba d’acqua e grandine ha colpito Moena nel primo pomeriggio: nella note località trentina sono caduti 80mm di pioggia e grandine, e il suolo è completamente imbiancato. La temperatura, che alle ore 14:00 era di ben +24,2°C, è crollata agli attuali +9,1°C perdendo oltre 15°C in meno di due ore a causa del nubifragio. Maltempo, “bomba d’acqua e grandine” a Moena: le immagini [VIDEO] L'articolo ...

Maltempo - disagi a Bari : una tenda del Palagiustizia cede sotto il peso della pioggia : Strade ed edifici privati allagati, vetture bloccate dal muro d'acqua e incidenti che hanno mandato in tilt in traffico. La città di Bari si sveglia nuovamente con il Maltempo, che dall'alba del 26 ...

Maltempo NELLE AREE INTERNE UNA VERA ECATOMBE LA COLDIRETTI DI ENNA E CALTANISSETTA CHIEDE LO STATO DI STATO DI CALAMITÀ NATURALE : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. Per questo conclude la COLDIRETTI di ENNA e CALTANISSETTA abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

Maltempo - Cagliari nel caos : volanti della polizia salvano una donna intrappolata in uno scantinato : Cagliari nel caos a causa del Maltempo che in queste ore sta interessando la Sardegna. Anche i poliziotti delle volanti della Questura di Cagliari sono stati impegnati per i forti disagi creati dalla pioggia di questo pomeriggio. Gli interventi hanno riguardato in particolare segnalazioni di aperture tombini e allagamenti nella zona di Sant’Avendrace e via Dante. Gli agenti hanno operato in via S’ecca Manna, in pieno centro, dove una ...

Maltempo - crolla il tetto di una casa nel Vibonese : strada chiusa : Forte Maltempo in Calabria, in particolare la zona del Vibonese che nei giorni scorsi è stata colpita da piogge violente e nubifragi. Nicotora e Joppolo i centri maggiormente devastati. In particolare, in conseguenza a ciò, il tetto di una casa disabitata, sita sul centrale viale del Re, a Dasà, nel Vibonese, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona. I detriti hanno invaso parte della strada e si è reso ...

Maltempo - Unaprol : in Puglia danni per 120 milioni di euro agli uliveti : Settimana drammatica per l’agricoltura pugliese, colpita da bombe d’acqua e violente grandinate, con chicchi record per dimensioni e peso: è l’allarme lanciato dall’Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol). Attualmente sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni al settore olivicolo, già duramente provato dalle gelate di febbraio che hanno gravemente compromesso lo stato vegetativo di ...

Maltempo - il tornado nello Stretto di Messina sfiora una grossa nave da crociera a Scilla : tutte le immagini [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Bari - acqua nelle tende del Tribunale : udienze sospese... causa Maltempo : Da circa tre settimane a Bari i processi si fanno nelle tende. Tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali...

Aquarius cambia rotta per il Maltempo. Una nave Usa fermata per ore in Sicilia : nave Trenton a un certo punto ha girato la prua,come se fosse quasi pronta ad allontanarsi dal porto di Augusta. «Aspettiamo istruzioni» è stata per ore la spiegazione ufficiale. La verità è che la nave militare americana fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto il permesso di attraccare. E men che meno quello di scaricare in Sicilia i 40 migrant...

Maltempo : dichiarata la morte cerebrale dell’agente colpito da una frana : I medici degli Spedali civili di Brescia hanno dichiarato la morte cerebrale dell’agente di polizia locale di Toscolano Maderno, nel Bresciano, travolto ieri da una frana durante la mattinata di Maltempo che ha investito soprattutto la Valsabbia. Gino Zanardini, 61 anni, è stato colpito da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa mentre stava effettuando un sopralluogo in un torrente. L’area è stata posta sotto sequestro ...

Maltempo Veneto : dichiarato lo stato di crisi per Feltrino - Valbelluna - Coneglianese e Alto Trevigiano : Il presidente del Veneto ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che fra l’altro ieri, ieri e stamattina hanno interessato le zone del Feltrino, Valbelluna, Coneglianese e Alto Trevigiano. Il decreto rimane comunque aperto, in attesa che tutti i comuni possano effettuare e concludere il censimento dei danni alle strutture pubbliche e private. L'articolo Maltempo Veneto: dichiarato lo ...

Maltempo : trauma cranico per l’agente travolto da una frana : E’ stato recuperato e trasportato in ospedale l’agente della Polizia locale di Toscolano Maderno (Brescia) travolto da una frana mentre si trovava sulla passerella di Covoli. L’uomo ha riportato un importante trauma cranico ed è stato investito da massi e fango durante un sopralluogo per verificare lo stato del torrente che scorre sotto la passerella. Le sue condizioni sono ritenute serie. Ha invece rifiutato il trasporto in ...

Rieti. Lisciano colpita da una violenta ondata di Maltempo : Il maltempo ha flagellato la frazione di Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. La località è