Maltempo : resta allerta per nuova perturbazione a Milano e provincia : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – L’emergenza per i nubifragi e l’esondazione del Seveso a Milano e in provincia, soprattutto nei Comuni tra Monza e il capoluogo, sta rientrando, ma l’allerta resta alto per una nuova perturbazione prevista intorno alle 13. Le squadre dei vigili del fuoco uscite nella notte per mettere in sicurezza le strade dagli alberi caduti e pericolanti stanno tornando nella sede centrale e le strade ...

Maltempo - fulmine sulla sede Ulss di Rubano : saltano le prestazioni : Un violento fulmine si è abbattuto sulla sede Operativa Distrettuale dell’Ulss 6 a Rubano, nel padovano. L’accaduto ha determinato il blocco della corrente elettrica nella struttura, compromettendone la normale funzionalità. “Stando alle prime valutazioni – comunica l’Ulss 6 – non sarà possibile assicurare le prestazioni programmate per domattina prima delle ore 11″. Gli utenti che si trovassero in ...

Maltempo - Giani : “Impegno per il restauro del santuario di Montenero” : “Ho assunto l’impegno, come Consiglio regionale, di far ripristinare la parete dell’abside del santuario della Madonna di Montenero che ospita tutti i simboli dei comuni toscani e che è stato danneggiato dal Maltempo che colpì Livorno nel settembre scorso“. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, di ritorno dalla celebrazione della patrona della Toscana celebrato oggi al santuario ...

In Sardegna resta alta l'attenzione per il Maltempo : Ancora emergenza a causa del maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l'allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel ...