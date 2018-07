Maltempo | nubifragio a Bologna | cede il rivestimento di un palazzo

meteoweb.eu

: #Maltempo. Cinquanta persone sono state evacuate in via precauzionale a #Moena in seguito al nubifragio. A… - TgrRaiTrentino : #Maltempo. Cinquanta persone sono state evacuate in via precauzionale a #Moena in seguito al nubifragio. A… - TgrRaiTrentino : #maltempo. Queste le immagini che arrivano da #Moena, val di Fassa. Il nubifragio è ancora in corso. - emergenzavvf : #Maltempo #26giu, all’alba violento nubifragio ha interessato la provincia di #Bari: oltre 20 interventi effettuati… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Decine di alberi sradicati e caduti per il forte vento, che ha anche fatto crollare parte dell’intonaco esterno di undi sei piani. Sono alcuni dei danni provocati dal violentoche a metà pomeriggio si è abbattuto su. Colpito soprattutto il centro storico, dove pioggia e raffiche di vento hanno reso difficoltoso anche il transito dei pedoni, molti dei quali sono stati costretti a rifugiarsi nei negozi. Allagate per alcuni minuti le vie Rizzoli e Ugo Bassi. In zona Navile, in via Raimondi, il temporale ha fatto crollare parte della copertura esterna di un condominio Acer di sei piani. I pezzi disono finiti in strada, su alcune auto parcheggiate, senza causare feriti. Piazza Azzarita, vicino al Palasport, è stata chiusa al traffico per quasi due ore per un albero caduto e finito in mezzo alla strada. Un altro albero si è spezzato ed è finito ...