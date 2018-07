Maltempo al Nord - tromba d'aria a Pozzo D'Adda. Forti piogge su Torino - : Nel Milanese, nella notte, è stata scoperchiata una palazzina. Esondato il Seveso. Disagi anche nella città piemontese, dove un'automobile è rimasta intrappolata in un sottopasso. Previste nuove ...

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso (2) : (AdnKronos) – A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade dal fango. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora. Dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il ...

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge della notte hanno provocato l’esondazione del fiume Seveso, a Milano, intorno alle 3.10 di questa mattina. Il fiume è tornato ai livelli sotto soglia di guardia intorno alle 6.15, rende noto il Comune di Milano, ma viale Fulvio Testi resta chiuso al traffico. “E’ prevista una nuova perturbazione e l’allerta resta in corso”. (segue) L'articolo Maltempo: forti piogge, ...

Maltempo - Estofex innalza il livello di allerta per il Nord Italia : “Grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento” : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’allerta meteo di livello 2 fino alle 8 di domani 5 luglio per l’Italia settentrionale a causa di grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi. livello di allerta 1, invece, per la fascia alpina, la Slovenia e la Croazia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Uno scenario su scala sinottica abbastanza complesso si ...

Maltempo Piemonte : forti temporali nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...

Maltempo in Pakistan : forti piogge a Lahore - 8 morti : piogge torrenziali hanno provocato allagamenti a Lahore: 8 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite ieri. Finora, secondo Geo News, sono stati registrati 280 mm di pioggia in un arco di quasi 10 ore consecutive e a Lahore continua a piovere anche se con minore intensità. A causa del Maltempo 5 edifici sono crollati e un tratto di strada è sprofondato creando una voragine profonda circa 6 metri e larga 60 metri. Si prevedono ulteriori ...

Maltempo : in Veneto forti rovesci fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Oggi e domani in Veneto tempo instabile e previsione di temporali e rovesci, anche forti, prima in montagna e poi in pianura: il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato di ‘stato di attenzione’ per tutti i bacini idrografici, valido sino alla

Maltempo : stato attenzione per temporali forti nella montagna bellunese : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - temporali anche di forte intensità potrebbero colpire l’area montana in provincia di Belluno. Sulla base di questa previsione, effettuata dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo stato di attenzione per Criti

