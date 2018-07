Maltempo flagella Nord Italia | a Milano esonda il Seveso

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali. Innumerevoli i danni ai campi e ...

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia, dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Allerta Meteo - il Maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima attenzione : 1/26 ...

Maltempo - violenti temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Maltempo - piogge torrenziali in Gran Bretagna : flagellata la costa ovest : Temporali, fulmini e scrosci d’acqua torrenziali tornano ad abbattersi su una parte della Gran Bretagna in queste ore, sullo sfondo di un scenario di temperature precocemente estive per gli standard del Paese. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta arancione, con rischi per la vita delle persone, per il Galles meridionale e le coste del sud-ovest dell’Inghilterra, mentre fenomeni meno ...

Agricoltura Treviso : il Maltempo flagella i frutteti : Dopo una stagione 2017 caratterizzata dalla siccità, quella del 2018 parte male a causa di acquazzoni e grandinate. L’allarme arriva da ConfAgricoltura Treviso, secondo cui anche questo sarà’ un anno difficile per i frutteti del trevigiano. “Si era partiti con un caldo estivo anticipato in aprile che aveva fatto fiorire le piante, poi sono arrivate piogge a ripetizione e adesso di nuovo il freddo”, ricostruisce Stefania ...

Maltempo : Confagricoltura Treviso - produzione frutta flagellata dalle piogge : Treviso, 15 mag. (AdnKronos) – L’anno scorso la siccità, quest’anno i campi sott’acqua a causa dei continui acquazzoni e le grandinate. Un’altra stagione che non parte bene per i frutteti del Trevigiano, che stanno soffrendo molto a causa degli sbalzi termici e delle bombe d’acqua.‘Si era partiti con un caldo estivo anticipato in aprile, che aveva fatto fiorire le piante ‘ sottolinea Stefania ...