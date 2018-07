Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso - 2 - : AdnKronos, A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade ...

Maltempo - esonda il Seveso a Milano : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge della notte hanno provocato l'esondazione del fiume Seveso, a Milano, intorno alle 3.10 di questa mattina. Il fiume è tornato ai livelli sotto soglia di guardia intorno alle 6.15, rende noto il Comune di Milano, ma viale Fulvio Testi resta chiuso al traffico. "E' prevista una nuova perturbazione e l'allerta resta in corso". A quanto riferisce la polizia locale, non ...

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso (2) : (AdnKronos) – A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade dal fango. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora. Dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume. Circa 50 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati - : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l'inondazione

