Maltempo da paura in Thailandia | un morto e decine di dispersi in un naufragio a Phuket

Maltempo Calabria : nubifragio nel Vibonese - paura per crolli a Nicotera : Forte ondata di Maltempo nella notte in provincia di Vibo Valentia: tanta paura a Nicotera per il crollo di alcuni muri di contenimento nel centro cittadino. Alcune famiglie hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni e sono scese in strada per timore che potessero verificarsi danni agli edifici di via Madonna della Scala. Acqua e fango hanno invaso le vie di comunicazione. Numerosi disagi anche a causa dell’assenza di energia ...

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al Pilone di Punta Faro - nuovo violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Maltempo - caso Aquarius : paura per i migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : il racconto degli anziani - “avevamo paura di non riuscire a fuggire” : Una coppia di anziani residenti a Bussoleno, marito e moglie, è tra coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case ieri pomeriggio a causa di una frana di fango e detriti che ha invaso il paese della Valsusa: “C’era qualcosa nell’aria – hanno raccontato – Da ottobre, dagli incendi, avevano tutti il timore che succedesse qualcosa ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere“. “Facevamo fatica a ...

Maltempo - paura a Firenze : albero cade su un pullman di turisti - ci sono feriti : Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. L'articolo Maltempo, paura a Firenze: ...

Maltempo - incidenti da brivido : si ribalta un'ambulanza - paura per una donna incinta : PERUGIA - Il Maltempo e gli incidenti: binomio purtroppo sempre attuale. Nel pomeriggio di martedì un paio di scontri sono stati davvero da brivido, lungo le strade dell'hinterland cittadino. ...

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata Maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...