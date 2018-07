Maltempo | allerta della Protezione civile per sette regioni

Maltempo : Milano - allerta Seveso fino a mezzanotte : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "Resta attiva fino alla mezzanotte l'allerta meteo per possibili esondazioni del Seveso, anche se le perturbazioni e i temporali non dovrebbero riguardare il bacino del fiume". Lo rende noto il Comune di Milano. "Durante la giornata, per le attività legate all'allerta me

Maltempo : Milano - allerta Seveso fino a mezzanotte : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Resta attiva fino alla mezzanotte l’allerta meteo per possibili esondazioni del Seveso, anche se le perturbazioni e i temporali non dovrebbero riguardare il bacino del fiume”. Lo rende noto il Comune di Milano. “Durante la giornata, per le attività legate all’allerta meteo, sono state impiegate otto squadre della Protezione civile, due squadre di MM servizi idrici e 69 ...

Maltempo - forte temporale a Bologna : allerta del Comune : “forte temporale in corso su Bologna: massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. L’ha scritto sui propri profili social il Comune di Bologna. Sulla città sono in corso violente piogge accompagnate da forti venti che stanno facendo scuotere gli alberi anche nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione. Disagi al traffico e sono segnalati black out elettrici. Il profilo twitter di allerta meteo della ...

Maltempo : resta allerta per nuova perturbazione a Milano e provincia : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – L’emergenza per i nubifragi e l’esondazione del Seveso a Milano e in provincia, soprattutto nei Comuni tra Monza e il capoluogo, sta rientrando, ma l’allerta resta alto per una nuova perturbazione prevista intorno alle 13. Le squadre dei vigili del fuoco uscite nella notte per mettere in sicurezza le strade dagli alberi caduti e pericolanti stanno tornando nella sede centrale e le strade di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Maltempo - Estofex innalza il livello di allerta per il Nord Italia : “Grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento” : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’allerta meteo di livello 2 fino alle 8 di domani 5 luglio per l’Italia settentrionale a causa di grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi. livello di allerta 1, invece, per la fascia alpina, la Slovenia e la Croazia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Uno scenario su scala sinottica abbastanza complesso si ...

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, con rischio moderato. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di via D

Trentino - nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : allerta Maltempo anche a Milano : Trentino, nubifragio e alluvione: fiume d'acqua a Moena, video. Ultime notizie: allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:27:00 GMT)

Maltempo : allerta meteo - in arrivo piogge sulle regioni del sud : Ancora Maltempo sulle regioni meridionali, con piogge e temporali che interesseranno in particolare il versante ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...