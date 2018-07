Maltempo a Torino Allaggato il sottopasso dell’ospedale Molinette

Maltempo al Nord - tromba d'aria a Pozzo D'Adda. Forti piogge su Torino - : Nel Milanese, nella notte, è stata scoperchiata una palazzina. Esondato il Seveso. Disagi anche nella città piemontese, dove un'automobile è rimasta intrappolata in un sottopasso. Previste nuove ...

Maltempo Torino - temporale allaga sottopasso : uomo muore annegato : È morto questa notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana, tra Feletto e Rivarolo, Guido Zabena, operaio di 51 anni residente a Favria, in provincia di Torino. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso mentre nella zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all’uomo di uscire dal veicolo, ...

Maltempo - Cdm : “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - fitta grandinata a Torino : allagamenti : Una fitta grandinata accompagnata da forti raffiche di vento, la seconda in pochi giorni, si è abbattuta nel pomeriggio su Torino, colpendo anche il centro cittadino. Tra le zone più colpite anche i comuni di Rivoli e Grugliasco, nella prima cintura di Torino, dove numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento di cantine e garage. Disagi anche per il traffico, a causa delle strade allagate. Problemi ...

Maltempo - caos a Torino : cadono tegole - allagati i sotterranei dell’ospedale - tram fermi : Un altro temporale a Torino nella serata, mentre c’erano ancora i disagi causati dalla bufera del pomeriggio. Il traffico è bloccato in via San Donato, per la caduta di tegole da un condominio: le linee di bus Gtt 29, 59 e 59b sono state deviate in entrambe le direzioni. Il sottopasso ‘Lanza’ in corso massimo d’Azeglio, e’ stato allagato. Il Maltempo ha provocato disagi anche nella sede dell’università di ...

Maltempo : a Torino quasi 40 mm di pioggia in un’ora : quasi 40 millimetri di pioggia in un’ora, a Torino. La strumentazione della stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) installata nel parco Vallere, alla periferia sud della città, ha misurato 38.2 mm in 60 minuti sul totale di 43.8 caduto finora oggi. Oltre che nel capoluogo regionale, un forte temporale ha colpito anche Vercelli. L'articolo Maltempo: a Torino quasi 40 mm di pioggia in un’ora sembra essere il ...

Maltempo : allerta per la piena dei fiumi dal Cuneese a Torino : allerta gialla per la piena dei fiumi in Piemonte, nel Cuneese e nel Torinese, per la concomitanza di forti piogge e del disgelo della neve ancora abbondante anche sotto i 2.000 metri. Il periodo più critico è previsto – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – dal primo pomeriggio di domani. La quota neve sarà solo oltre i 2.400-2.500 e sulla base delle precipitazioni previste tra oggi e domani, “sono ...