Malika Ayane Cambio look | a settembre il nuovo album Wind Summer Festiva 2018

Anatomia di una canzone : Stracciabudella - di Malika Ayane : “Volevo raccontare la possibile soluzione di un conflitto sentimentale attraverso il tentativo di astrarsi dalla situazione”, dichiara Malika Ayane, autrice del brano. Leggi

Malika Ayane svela il video di Stracciabudella e la data d’uscita del nuovo album di inediti Domino : Dopo due anni di silenzio Malika Ayane è tornata sulla scena musicale con un nuovo singolo e un album in uscita: il video di Stracciabudella, brano scelto come apripista del suo prossimo progetto discografico, ha fatto il suo debutto online su Youtube il 25 giugno, per accompagnare la canzone già entrata in rotazione radiofonica da un mese esatto. Per il video di Stracciabudella Malika Ayane si è affidata all'originale regista Sam Kristofski, ...

Biglietti in prevendita per le finali di Musicultura con Malika Ayane - Lo Stato Sociale e gli altri : Ufficiali i Biglietti in prevendita per le finali di Musicultura. Sono stati già annunciati gli ospiti delle tre serate conclusive, ancora ospitate dallo Sferisterio di Macerata, con inizio il 14 luglio e fino al 16 dello stesso mese. I Biglietti sono già in prevendita con costi suddivisi per settori. Disponibili anche gli sconti per gli abbonati, a seconda del settore scelto per seguire gli spettacoli dedicati a Musicultura. I tagliandi ...

Programmi TV di stasera - domenica 27 maggio 2018. Fazio sfida Amici con la Presidente del Senato - l’ex ct Ventura - J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni - Malika Ayane : Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Da Fabio Fazio arriva la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, J-Ax e Fedez, che avrà tra il pubblico la compagna Chiara Ferragni. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane con il nuovo singolo Stracciabudella, che anticipa l’album Domino. Luciana ...

Audio e testo di Stracciabudella di Malika Ayane - il nuovo singolo anticipa l’album Domino e un tour autunnale : Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d'inediti in uscita il prossimo autunno, di cui la cantante non ha ancora svelato i dettagli. A due anni dall'ultimo lavoro discografico Naif, la cantautrice torna sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e ...

Malika Ayane ritorno a sopresa con “Stracciabudella” : Malika Ayane torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro, e debutta con il nuovo singolo Stracciabudella,in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 maggio. Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. Stracciabudella anticipa il nuovo album dal titolo “Domino”, in uscita in autunno. In contemporanea all’uscita del singolo, a ...

