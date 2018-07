Magistratura boccia intenzione della Lega di ricorrere al Colle

blogo

: Bonafede boccia il ritorno in magistratura della Finocchiaro e della Lo Moro - Lory_55 : Bonafede boccia il ritorno in magistratura della Finocchiaro e della Lo Moro - Serik_tpol : RT @desantismar: Bonafede boccia il ritorno in magistratura della Finocchiaro e della Lo Moro - - acqu_marina : RT @desantismar: Bonafede boccia il ritorno in magistratura della Finocchiaro e della Lo Moro - -

(Di giovedì 5 luglio 2018) 5 luglio 2018 - L'di coinvolgere il PresidenteRepubblica dopo la sentenzaCorte di Cassazione che dà il via libera alla Guardia Di Finanza ad eseguire sequestri a tappeto ha sollevato critiche da parte. Ieri sera era stato Eugenio Albamonte, ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a schierarsi contro le indiscrezioni trapelate dalla:È fuori da qualsiasi parametro costituzionale il tentativo da partedi coinvolgere il Presidente Mattarella in una vicenda giudiziaria che la riguarda. Sembra di tornare al passato, quando la fibrillazione tra politica eera all'ordine del giorno e non ha mai portato a nulla di buono.Anche l'attuale presidente dell'ANM, Francesco Minisci, ha adottato la stessa linea:I magistrati non adottano provvedimenti che costituiscono attacco alla democrazia o alla ...