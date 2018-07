Ma l' Italia può permettersi o no la ' quota 100' sulle pensioni?

A Pechino col pandino - il viaggio-avventura di tre giovani Italiani : "Se si vuole si può" : Quindicimila chilometri, un viaggio lungo quaranta giorni dalla Sicilia alla Cina a bordo di una vecchia Panda. E' la folle impresa di tre giovani siciliani, appassionati di viaggi, avventure e automobili, che partiranno il 20...

Direttiva copyright - il Parlamento europeo vota. Cosa può fare l’Italia per opporsi : In questi giorni si è parlato molto della Direttiva copyright e delle iniziative a sostegno o contro l’adozione del testo da parte del Parlamento europeo. Cosa succederà all’assemblea di oggi e come si comporteranno in seguito gli Stati? Oggi, 5 luglio, tecnicamente si vota sull’avvio dei negoziati del cosiddetto “trilogo”, ovvero sulle discussioni che il Parlamento avrà con il Consiglio dell’Unione europea di cui fanno ...

[L'analisi] L'Europa a porte in faccia e l'Italia non porta a casa nemmeno un euro in più. Solo Trump ci può aiutare : Ricordiamoci questa date perché non viviamo più in quel mondo di frutta candita che doveva essere l'Unione europea. 4 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Paolo Gentiloni : “Governo pericoloso - può fare male all’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

Governo - Tria : "Crescita Italiana può rallentare già dal 2018" : Il Pil potrebbe aumentare nel secondo semestre "a un ritmo inferiore". Nessuna manovra correttiva in arrivo: "Interventi senza peggiorare i saldi"

Cosa può imparare l Italia ora che il Canada ha legalizzato la marijuana : Se questa è la situazione Italiana quello che manca, rispetto a quanto successo nel Canada di Justin Trudeau, è una presa di posizione forte da parte della politica tale da creare un clima socio-...

Crisi politica tedesca - cosa può accadere oggi e perché è importante per l'Italia : perché il leader della Csu e ministro degli Interni Horst Seehofer vuole dimettersi?Seehofer è entrato in rotta di collisione con Angela Merkel dal

Le tv tradizionali hanno i giorni contati ma la prossima Netflix può essere Italiana - dice Di Maio : "Noi del MoVimento è da anni che diciamo che con l'avvento della Rete sarebbe cambiato tutto e i media tradizionali ne avrebbero fatto le spese. Non era una profezia fine a sé stessa, ma un indicatore di dove investire per garantire un futuro al nostro Paese". Con un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio entra a piedi uniti sulla riforma della televisione pubblica, evocata nei giorni scorsi anche dal ...

Shock Real Madrid - Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldo : nuova clausola rescissoria bassissima - il futuro può essere in Italia! : La bomba che sconvolge il calciomercato e che potrebbe aprire un valzer clamoroso di attaccanti. A tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria della Champions League con il Real Madrid, il portoghese aveva aperto ad una possibile cessione, poi la situazione sembrava risolversi con un possibile rinnovo a cifre più alte ma adesso una nuova clamorosa indiscrezione che riguarda anche il calcio italiano. Secondo alcune ...

Immigrazione - Minniti - PD - : 'Strategia di Salvini può portare ad un isolamento dell'Italia in Europa' : L'ex Ministro degli Interni Marco Minniti , PD, commenta la strategia di Salvini sul tema Immigrazione. 28 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Wimbledon 2018 : le ambizioni degli Italiani. Cecchinato per la conferma - Fognini può far bene. Attenzione a Berrettini : Wimbledon, – 4. Lunedì prenderà il via l’edizione 2018 dei Championships, terzo Slam stagionale. Una parola che in Italia fa pensare al Roland Garros e alla cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Le attenzioni, nel gruppetto (5 giocatori) di azzurri sicuri di giocare a Londra, sono soprattutto per lui. Un’esame di maturità, definizione che può sembrare scontata e banale ma che inquadra alla perfezione la situazione del ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia può avvicinare la Cina - per la Croazia è un dentro o fuori : Domani sera torna in campo l’ItalBasket nella quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avviCinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai ...