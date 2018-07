Luigi Mastroianni replica a Sara Affi Fella | “Capitolo chiuso”

Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni si sfoga ma Sara Affi Fella se la ride : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sui social si sfoga: Sara Affi Fella reagisce prendendo in giro l’ex corteggiatore Il battibecco social tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembra destinato a non placarsi oggi. Dopo l’intervista di Sara rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore ha replicato pubblicando un lungo messaggio su Instagram. […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: Luigi ...

Uomini e Donne news - Luigi Mastroianni furioso dopo l’intervista di Sara : “A dire certe cose ci vuole coraggio” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni legge l’intervista di Sara Affi Fella e sbotta: “A dire certe cose ci vuole coraggio.. Signori si nasce” L’ultima intervista rilasciata da Sara Affi Fella al settimanale Uomini e Donne Magazine non deve aver fatto molto piacere a Luigi Mastroianni. Il messaggio pubblicato pochi minuti fa sui social dall’ex corteggiatore, […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di Lorenzo Riccardi? L’ultima indiscrezione : Uomini e Donne, c’entra Lorenzo Riccardi con la fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? L’ultima dichiarazione dell’ex tronista Lorenzo Riccardi continua ad essere una presenza ingombrante quando si parla di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Da quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati (ma in […] L'articolo Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi Mastroianni non salirà sul trono : Luigi Mastroianni rifiuta il trono di Uomini e Donne Uomini e Donne è nella consueta pausa estiva, ma lo stesso non vale per i fan della trasmissione che sono sempre più curiosi di sapere chi saranno i nuovi tronisti. Luigi Mastroianni, dopo aver preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore, e dopo aver iniziato una breve relazione con la tronista Sara Affi Fella, sembra essere il preferito del ...

Uomini e Donne news - Luigi Mastroianni sul trono? L’ex corteggiatore risponde : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella il trono? L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra avere le idee chiare Luigi Mastroianni, dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, punta al trono? Questa domanda, oggi, è stata posta all’ex corteggiatore di Uomini e Donne in persona dalla pagina Instagram “lebimbediLuigiMastroianni_”, seguita anche da […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni : "Voi vivete come vi pare - a me..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, Trono Classico: Gianni Sperti critica le coppie nate e scoppiate nell'ultima edizione, Sara Affi Fella sbotta contro gli haters su Instagram.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:00:00 GMT)

“Fai l’uomo”. Uomini e Donne - attacco pesantissimo a Luigi Mastroianni. Sui social è guerra totale : il messaggio che ha spiazzato tutti : Un nuovo appassionante capitolo della “guerra social” che sta travolgendo Nicola Panico e Luigi Mastroianni. In una story pubblicata, ancora una volta, su Instagram, l’ex compagno di Sara Affi Fella non ha apprezzato il fatto che il rivale abbia lasciato intendere un accordo pregresso tra lui e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e ha quindi utilizzato i social per replicare. Senza considerare il fatto che era stato ...

Luigi Mastroianni - l’ultima promessa : il post - critiche e risposte : Luigi Mastroianni, l’ultima promessa: il post, le critiche e le risposte dell’ex scelta di Sara Affi Fella Sembra che Luigi Mastroianni voglia completamente voltare pagina dopo la chiacchierata storia lampo di Uomini e Donne vissuta con Sara Affi Fella. Così poche ore fa, attraverso i suoi profili social, ha scritto un post dove ha ripromesso […] L'articolo Luigi Mastroianni, l’ultima promessa: il post, critiche e ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella ha raccontato tante bugie" : Non sono passate molte ore da quando Sara Affi Fella, ex tronista, ha pubblicato una diretta su Instagram per rispondere alle 'accuse' lanciate dall'ex fidanzato, Luigi Mastroianni, su Uomini e Donne Magazine. Quest'ultimo, tuttavia, ha deciso ovviamente di rispondere, sempre sul social. Mi sono allontanato dai social per un pò, perché ci crediate o meno, ho passato dei momenti veramente difficili in queste ultime settimane. Ho fatto ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - guerra sui social / Uomini e Donne : gesto drastico per l'ex tronista : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, la guerra continua sui social: l'ex tronista ancora provata dalle critiche ringrazia i fan per il sostegno, lui si diverte in discoteca.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Classico - Nicola Panico ancora contro Luigi Mastroianni : “Continua a farti il Botox” : Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!” Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Nicola Panico ancora contro Luigi ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante attacca duramente Luigi Mastroianni : UeD, Luigi Mastroianni attaccato da Nicolò Brigante sui social Le polemiche intorno alla rottura fra Luigi Mastroianni e Sarà Affi Fella non si placano. Così dopo l’intervista rilasciata dall’ex corteggiatore siculo a Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato i motivi della fine del rapporto con la tronista molisana, oggi è arrivata la risposta di quest’ultima in cui ha confutato ogni affermazione dell’ex fidanzato asserendo che Luigi era ...

Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella/ Uomini e Donne - Nicola Panico sbotta : “Torna a farti il botox!” : Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: l'ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro l'ex fidanzato durante una diretta su Instagram e lancia accuse pesanti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:08:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi ride (VIDEO) : Uomini e Donne, al botta e risposta tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni segue la reazione di Lorenzo Riccardi: il video dell’ex corteggiatore La fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non poteva non coinvolgere, anche indirettamente, Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatore, infatti, sulla ragazza e sul suo rivale a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni ...