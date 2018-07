Luigi di Maio chiede l' aiutino alla Ue su flat tax e reddito di cittadinanza

Alessandro Di Battista in viaggio con Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea : 'Che cosa mi manca dell'Italia? Luigi Di Maio' ESCLUSIVO : Alessandro Di Battista, come promesso, è in viaggio in giro per il mondo, con la compagna Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea. Ne parla per la prima volta con il settimanale Oggi. Che sul numero in edicola pubblica in esclusiva i suoi racconti e le immagini del loro ...

Luigi Di Maio lancia gli sgravi per le aziende : “Per combattere la precarietà ridurremo il costo del lavoro” : "La precarietà è una sciagura anche per le aziende, perché se non ci sono clienti si ferma anche la produzione. Ma quello che faremo per loro sarà più chiaro nella legge di bilancio, quando ridurremo il costo del lavoro", ha dichiarato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio al quotidiano La Stampa.Continua a leggere

Giorgio Mulè attacca Luigi Di Maio : 'Il decreto dignità copiato e dettato dalla Cgil' : Lo ha smascherato subito: Luigi Di Maio, il decreto dignità, lo ha pure copiato : 'Salutiamo l'ingresso della Cgil nazionale al governo e diciamo addio al buonsenso. Il decreto in-dignità è stato ...

Pensioni minime - Luigi Di Maio : "Le porteremo a 780 euro al mese" : Matteo Salvini minacciava ieri cambi ai vertici dell'INPS dopo le dichiarazioni di Tito Boeri sugli immigrati necessari per i contributi previdenziali in Italia e oggi l'argomento continua a tenere banco con Luigi Di Maio che invece si è detto pronto a lavorare insieme a Boeri, senza entrare nel merito delle sue parole.Il Ministro del Lavoro, intervenuto alla presentazione dell'ultimo Rapporto Inps, ha confermato l'intenzione del governo di ...

Luigi Di Maio contraddice Salvini : 'Lavoreremo ancora con Tito Boeri' : Giusto ieri, il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini aveva lasciato intendere, nemmeno troppo velatamente, che tra le teste prossime a saltare a breve nell'...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Matteo Salvini calpesta ancora Luigi Di Maio : 'Il decreto dignità lo miglioriamo in Aula' : Un'altra 'istituzionale' entrata a gamba tesa di Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Le tensioni tra Lega e M5s sul decreto dignità sono ancora palpabili e già il vicepremier leghista punta a cambiare ...

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Luigi Di Maio - il suo 'decreto imbecillità' scatena il caos : la rabbia di Salvini - come lo sfregia : Prima o poi a Luigi Di Maio dovevano pur concedere qualcosa da fare e che gli desse un minimo di visibilità, per cui ecco il capolavoro del ministro grillino al Lavoro che non ha mai lavorato in vista ...

Mediaset - quanto è costata la sciacallata di Luigi Di Maio : in un giorno persi 120 milioni in un giorno in Borsa : La bomba di Luigi Di Maio su Mediaset ha subito prodotto i suoi effetti nefasti. Come ricorda il Giornale , il titolo del Biscione a Piazza Affari lunedì, prima seduta utile dopo le parole del ...

Luigi Di Maio - tutte le "sparate" del vicepremier : Nella gara comunicativa con Matteo Salvini, anche il leader del Movimento va di stoccate quotidiane. Che a volte suonano come gaffe istituzionali

Luigi Di Maio promette 13 milioni di posti di lavoro. Ma la promessa dura dieci secondi : "Se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva nei vari settori che sono competitivi, possiamo creare circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni". Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando nella Conferenza nazionale dei servizi organizzata dalla Cisl. Una promessa che però - vuoi per scaramanzia o per senso della misura - dura solo pochi secondi. ...

Luigi Di Maio : “Finita l’era del precariato senza ragione - con il decreto dignità si vivrà più sereni” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto dignità e Luigi Di Maio esulta: Io ve l'avevo promesso, avevamo promesso di fare una guerra al precariato, alla burocrazia, al gioco d'azzardo, alle delocalizzazioni, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. È finita l'epoca del precariato senza alcun tipo di ragione. Abbiamo limitato la possibilità di abusare dei contratti a tempo determinato e abbiamo aumentato le penali quando ci sono gli ingiusti ...

Luigi Di Maio - il decreto dignità : tutte le idiozie nel testo varato in Consiglio dei ministri : Via libera ieri, in tarda, serata al decreto dignità. Il Consiglio dei ministri, assente Salvini, ha approvato il pacchetto di norme firmato da Luigi Di Maio che lui stesso definisce 'la Waterloo del ...