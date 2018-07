L’Uefa conferma | 4ª sostituzione anche in Champions ed Europa League

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018)edsi uniformeranno alla nuova regola relativa alla 4ª, già in vigore al Mondiale La Uefa hato che alle squadre sarà permesso utilizzare una quartanelle gare che andranno ai tempi supplementari della prossima stagione nelle competizioni Uefa. Una serie di emendamenti alle regole del calcio, infatti, entreranno subito in vigore in varie competizioni Uefa. Gli emendamenti approvati dall’International Football Association Board (IFAB), l’organo legislativo del calcio, riguardano il numero di sostituzioni, le ulteriori sostituzioni se un incontro procede ai tempi supplementari, il numero massimo di sostituti che possono essere iscritti sul referto di gara, il numero e la posizione di sedili aggiuntivi nell’area tecnica e l’uso delle comunicazioni elettroniche nell’area tecnica. L’IFAB, ha ...