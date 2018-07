romadailynews

Lucana Film Commission presenta 'La Basilicata in quattro generi'

(Di giovedì 5 luglio 2018) Serata cortometraggi martedì 27 luglio 2018 alle 21:00 – Schermo Young de L’isola del cinema, Isola Tiberina –Laura Delli Colli Roma – Martedì 17 luglio, con inizio alle ore 21, partirà l’edizione 2018 diTerra di Cinema, il fortunato format con cui ogni anno laracconta a L’Isola del Cinema la. E come ogni anno ecco una serata dedicata ai cortometraggi che hanno trovato inil set perfetto con il sostegno della. Dal Thriller THE MILLIONAIRS che segna nel 2017 il debutto di Claudio Santamaria, al sentimento, con l’opera NON GIOCO PIU’ di Sebastiano Luca Insinga, passando per un cinema civile, con 8 GIUGNO 1976 di Gianni Saponara fino alla ironica commedia KOLOSSAL di Antonio Andrisani,cortometraggi caratterizzati da altrettanti generi cinematografici. Sarà Laura ...