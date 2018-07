LUCA CARBONI Video | il suo Sputnik attracca in Piazza del popolo a Roma Wind Summer

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a LUCA CARBONI e Giusy Ferreri : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce. La seconda tappa della tournée itinerante della radio del Sud Italia si terrà domenica 8 luglio in Piazza Libertini a Lecce ed accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani ed internazionali in promozione nel corso del periodo estivo. Sul palco di Radionorba Battiti Live a Lecce saliranno Mario Biondi, Dolcenera, Boomdabash e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Takagi ...

LUCA CARBONI al Tiare Shopping : Luca Carboni sarà ospite - martedì 26 giugno alle 18 - del Tiare Shopping e incontrerà i suoi fan per firmare le copie del suo ultimo album Sputnik uscito l'8 giugno. Il disco, dodicesimo album di ...

LUCA CARBONI - Piero Pelù - Clementino e tanti altri ai concerti di RisorgiMarche a luglio 2018 : le date di tutti gli eventi : Torna l'appuntamento coi concerti di RisorgiMarche, il festival musicale ideato da Neri Marcorè per sostenere la ricostruzione nelle terre colpite dal terremoto che lo scorso anno che ha registrato oltre 80mila presenze coi suoi eventi nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. La seconda edizione della kermesse andrà in scena dal primo luglio con un programma ricco di concerti fino al 2 Agosto, con l'obiettivo di replicare il ...

LUCA CARBONI racconta il nuovo album «Sputnik» - viaggio in un pop reinventato - : Dal lavoro con Michele Canova e Christian Rigano alla passione per il disegno e la pittura, fino alla profonda ricerca del suono perfetto: Luca Carboni ci racconta il mondo musicale e creativo che si ...

LUCA CARBONI - il nuovo album 'Sputnik' vola alto e cita Bowie : Bologna, 4 giugno 2018 - "Da poechali!" Ovvero "Su, partiamo!" L'impazienza di Jurij Gagarin sulla rampa di lancio di Baikonur era, forse, la stessa che anima Luca Carboni alla vigilia della ...

Arriva Sputnik - il nuovo LUCA Carboni : ROMA, 3 GIU - L'8 giugno esce Sputnik, il nuovo album di Luca Carboni che è stato anticipato dal primo singolo "Una Grande Festa". Il brano in tempi davvero record è stato il più trasmesso dalle radio,...

LUCA Carboni/ Gaffe in diretta : dimentica il nome della batterista (Che tempo che fa) : È un buon momento per Luca Carboni, visto che il suo singolo Una grande festa ha successo. Presto partirà lo Sputnik Tour. Oggi il cantautore sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:46:00 GMT)

Biagio Antonacci a Radio2 tra imitazioni di Vasco Rossi e LUCA CARBONI - esibizioni dal vivo e duetti con i fan : Mattatore assoluto di Radio2 Social Club e Non è un Paese per Vecchi, Biagio Antonacci a Radio2 ha tenuto banco per diverse ore con la sua musica e i suoi racconti, esibendosi dal vivo, incontrando i fan e duettando con alcuni di loro. Ospite di Radio2 nel Biagio Antonacci Day, la giornata rinominata in suo onore per la partecipazione dal vivo negli studi di via Asiago, Antonacci è arrivato in radio per il programma di Luca Barbarossa e ...

Ufficiale l’instore di LUCA CARBONI per il nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

A proposito di : LUCA CARBONI - grande artista degli anni novanta : Non c’è che dire, quel fiore in bocca, che poteva servire o meno alla sorellina, è una strofa che abbiamo cantato tutti. Era il mio primo anno di università, e alla mattina nell’occupare presto i posti nell’aula magna della mia facoltà, stavo spessissimo con il mio prezioso walkman con la cassetta di Luca Carboni. Tante bellissime canzoni, vere divertenti, romantiche che scaldavano il cuore e facevano sognare. Una sensibilità, ...

LUCA CARBONI - il nuovo singolo è il brano italiano più trasmesso : Con "E' una grande festa" , in radio, streaming e digital download da poco più di una settimana, Luca Carboni ha davvero di che "festeggiare". Il brano, che anticipa l'uscita di "Sputnik", il nuovo album di inediti del cantautore ...

LUCA CARBONI e Mario Biondi ospiti del concerto di Dodi Battaglia : ecco i tanti eventi dell'estate di Bellaria : DIVERTIMENTO ON THE BEACH Alla stagione del Beky Bay, polo di divertimento e sede si spettacoli che sorge direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, si aggiunge l'altra esclusiva struttura 'on the ...