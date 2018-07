Lorys | la Corte d’appello conferma | la madre condannata a 30 anni | Veronica Panarello al

Lorys - la Corte d'appello conferma : la madre condannata a 30 anni : Trent' anni di reclusione. E' la sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Catania per Veronica Panarello per l'uccisione e l'occultamento del cadavere del figlio Lorys , 8 anni , assassinato con delle fascette di plastica il 29 novembre del 2014 nella loro casa di Santa Croce Camerina.

