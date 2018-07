tg24.sky

: Loris Stival, dall'omicidio al processo: tutte le tappe - SkyTG24 : Loris Stival, dall'omicidio al processo: tutte le tappe - RobertoGueli : Omicidio Loris Stival, oggi la sentenza di appello per Veronica Panarello - TGR Sicilia - LiveSicilia : Il processo alle battute finali -

(Di giovedì 5 luglio 2018) attesa per oggi, 5 luglio, la sentenza d'appello per Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'del figlio di 8 anni a Santa Croce Camerina , Ragusa, , ...